40 років аварії на ЧАЕС: соціальна підтримка ліквідаторів з Луганщини

26 квітня минає 40 років від дня Чорнобильської катастрофи – події, яка визначила долі тисяч мешканців Луганщини. Про соціальну підтримку, нагороди та пенсійні виплати ліквідаторам у 2026 році інформує Луганська ОВА.

На Луганщині близько 13 тисяч громадян брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виконуючи завдання в умовах підвищеного радіаційного ризику.

Станом на початок 2026 року 1 529 людей з Луганщини отримують пенсію по інвалідності, пов’язану з ліквідацією. Ще 1 444 мають статус постраждалих, а 3 289 осіб одержують щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю. Загалом на обліку перебуває понад три тисячі безпосередніх учасників ліквідації.

📌 Відзначення ліквідаторів напередодні річниці

Напередодні 40-х роковин у межах обласних заходів відзначено представників чорнобильської спільноти.

Почесну відзнаку «За розвиток регіону» отримала Алевтина Фіалковська, голова Луганської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Відзнакою голови Ради оборони Луганської області «За заслуги перед Луганщиною» нагороджено ліквідатора Марка Рєутова. Ще 11 учасників ліквідації отримали Почесні грамоти та Листи подяки обласної державної адміністрації.

Окремі заходи до річниці відбулися у громадах області. Зокрема, у Мілівській громаді учасник ліквідації Ігор Любий поділився спогадами про події 1986 року та наголосив на необхідності збереження історичної пам’яті.

✅ Соціальна підтримка та пенсійні гарантії

40 роковини Чорнобильської катастрофи – це момент, коли важливо сказати прямо: два покоління українців завдячують ліквідаторам своїм життям. Держава шанує їхній подвиг, виконуючи соціальні зобов’язання.

З 1 березня 2026 року підвищено розміри пенсій по інвалідності, пов’язаних з ліквідацією аварії на ЧАЕС. Мінімальні виплати для учасників ліквідації становлять:

для осіб з інвалідністю І групи — 11 048,25 грн;

для осіб з інвалідністю II групи — 8 838,60 грн;

для осіб з інвалідністю III групи — 6 813,09 грн.

Також передбачено щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсацію сім’ям у разі втрати годувальника.

У квітні всім одержувачам пенсій, включно з ліквідаторами, незалежно від розміру пенсії, здійснено разову виплату у розмірі 1 500 грн.

Попри війну та вимушене переміщення, підтримка ліквідаторів з Луганщини залишається системною. У квітні 2026 року 142 учасники ліквідації отримали гуманітарну допомогу, яку доставили адресно в різні регіони України.

Підтримка ліквідаторів продовжується на державному та регіональному рівнях. Реалізація соціальних гарантій і адресних програм спрямована на забезпечення їхніх потреб у поточних умовах.