«Пліч-о-пліч»: Нижньодуванська громада розбудовує міжмуніципальну співпрацю

Нижньодуванська селищна військова адміністрація (СВА) з початку повномасштабного вторгнення активно розвиває партнерства в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Громада підписала меморандум з трьома територіальними громадами з різних областей і реалізує гуманітарну допомогу та спільні ініціативи. Про це повідомила Луганська ОВА.

Ключовими напрямами роботи Нижньодуванської СВА стали гуманітарна допомога, фінансова підтримка вразливих категорій населення та міжмуніципальна співпраця в межах національного проєкту. Це дозволяє не лише забезпечувати базові потреби мешканців, а й формувати стійку модель взаємодії, засновану на довірі та взаємопідтримці.

📋 Меморандум про співпрацю

22 жовтня 2025 року Нижньодуванська селищна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Партнерами стали:

Студениківська сільська територіальна громада Київської області,

Гришковецька селищна територіальна громада Житомирської області;

Сучевенська сільська територіальна громада Чернівецької області.

Практична взаємодія вже активно триває. Зі Студениківською громадою підтримується постійний зв’язок: проводяться спільні культурні заходи, відбувається обмін досвідом і традиціями.

Наразі тривають консультації щодо поглиблення співпраці, зокрема щодо реалізації спільного проєкту з будівництва житла. Цей напрям важливий для інтеграції внутрішньо переміщених осіб з Луганщини та створення належних умов для проживання в приймаючих громадах.

Важливим елементом партнерства є взаємодопомога у кризових ситуаціях. У період енергетичних обмежень КП «Нижньодуванський благоустрій» передало Студениківській сільській раді генератор потужністю 10 кВт для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, відбулася робоча поїздка делегації Нижньодуванської громади до Сучевенської громади Чернівецької області. Учасники зустрілися з керівництвом, ознайомилися з діяльністю освітніх закладів і підприємств та обговорили перспективи розвитку територій. Такий обмін досвідом сприяє впровадженню ефективних управлінських рішень.

✅ Гуманітарна допомога та соціальні ініціативи

З 2024 року громада співпрацює з благодійним фондом Global Empowerment Mission (GEM) Ukraine. Завдяки цьому мешканці регулярно отримують продуктові набори.

У березні 2026 року в межах соціального проєкту з надання грошової допомоги було прийнято 680 пакетів документів для оформлення матеріальної підтримки. Це дозволило значній кількості родин отримати фінансову допомогу.

Паралельно розвивається співпраця з іншими організаціями. Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» допомагає забезпечувати родини ВПО продовольчими товарами та долучається до підготовки святкових смаколиків для дітей.

Суттєву допомогу надав Луганський осередок ГО «Захист Держави». У лютому 2026 року громада отримала меблі, ліжка, ковдри та постільну білизну для підтримки пільгових категорій населення, а також для роботи гуманітарного штабу й пункту незламності.

Окремим напрямом є освітньо-соціальні ініціативи. За підтримки ЮНІСЕФ та ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє» у гуманітарному штабі в Києві проводяться інтерактивні тренінги з гігієни та здоров’я для дітей, батьків і мешканців громади.

📢 «Ми будуємо не просто партнерства, а справжню родину громад», – зазначає начальник Нижньодуванської СВА Сергій Корощенко. – «Коли одна громада допомагає іншій у критичний момент, а люди відчувають підтримку – це і є принцип «пліч-о-пліч» у дії».

Системна робота з розбудови партнерств дозволяє Нижньодуванській громаді не лише закривати базові потреби мешканців, а й формувати модель стійкості, яка працює навіть у найскладніших умовах.

