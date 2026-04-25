Дрони рф атакували цивільне судно та порти Одещини

Денис Молотов
Дрони рф атакували цивільне судно та порти Одещини
Фото: наслідки російської атаки на Одещині / Одеська ОВА / 25.04.2026

У ніч на суботу, 25 квітня, російські окупаційні війська здійснили масований наліт дронів-камікадзе на південні регіони України. Основними цілями стали складські майданчики та адміністративні будівлі портових терміналів. Удару зазнало судно під прапором Панами, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) 25 квітня.

📢 «Внаслідок атаки БпЛА зафіксовано пошкодження складських майданчиків та адміністративних будівель – у виробничих і диспетчерських приміщеннях вибито вікна. Без загорянь», – йдеться в повідомленні.

Окремим інцидентом став напад на цивільне судно під прапором Панами, яке саме виходило з порту. Через влучання на борту спалахнула пожежа. Екіпажу вдалося самостійно ліквідувати вогонь, судно не втратило морехідних якостей і продовжило рух до пункту призначення. На щастя, серед моряків постраждалих немає.

Наслідки для житлового сектору Одещини

Крім припортових зон, ворожа атака на порти зачепила і житлові квартали. В Одеській ОВА підтвердили інформацію про двох поранених мешканців області.

📌 Масштаби руйнувань у регіоні:

  • Житло: зруйновано або суттєво пошкоджено три приватні будинки.
  • Майно: понівечено господарське приміщення та сім цивільних автомобілів.
  • Логістика: уражено об’єкти припортової інфраструктури, виникли пожежі, які станом на ранок ліквідували підрозділи ДСНС.
Загальнонаціональний масштаб атаки

Нічна атака на порти стала частиною одного з наймасштабніших обстрілів останнього часу. Загалом противник випустив по Україні 47 ракет та 619 БпЛА різних модифікацій. Більшість повітряних цілей була нейтралізована силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби.

Основним вектором удару стало місто Дніпро, де зафіксовано найбільшу кількість жертв (6 загиблих та понад 40 поранених людей). Також під ворожим вогнем опинилися Харківська, Чернігівська, Сумська, Київська та Одеська області.

⚠️ Фахівці продовжують роботи з усунення наслідків влучань на місцях подій, а порти продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки.

