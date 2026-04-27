«Пліч-о-пліч»: Білокуракинська громада інтегрує ВПО через культуру та партнерства

Білокуракинська селищна військова адміністрація (СВА) активно працює над інтеграцією внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у межах проєкту «Пліч-о-пліч». Громада поєднує соціальні сервіси, культурні ініціативи та широку мережу партнерів для створення відчуття спільноти. Про це повідомила Луганська ОВА.

Білокуракинська громада Луганщини робить ставку на глибоку інтеграцію внутрішньо переміщених осіб. Тут допомогу поєднують із культурними заходами, соціальними сервісами та постійною особистою взаємодією, щоб люди не просто отримували підтримку, а відчували себе частиною нової спільноти.

Начальник Білокуракинської СВА Віталій Антоненко підкреслює, що справжня інтеграція — це не лише роздача допомоги, а створення умов, у яких переселенці стають повноцінними членами громади.

📢 «Ми говоримо про інтеграцію через конкретні дії: соціальні послуги, культурні події, інформаційну підтримку і постійну присутність поруч із людьми», — наголошує він.

✅ Культурна інтеграція як основа відновлення

Одним із головних інструментів інтеграції в Білокуракинській громаді стала культура. Разом з громадською організацією «Крим SOS» та партнерами з Житомира тут активно долучають людей до театрального та мистецького життя.

Паралельно проводяться освітні та інформаційні заходи за участі Державної установи «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та Благодійного фонду «Право на захист». Фахівці організовують зустрічі, присвячені здоров’ю, психологічній підтримці та соціальним гарантіям. Такі події допомагають людям адаптуватися не лише емоційно, а й практично.

✅ Широка мережа партнерів і адресна допомога

Білокуракинська громада свідомо будує роботу на міцних партнерствах. До співпраці залучені Житомирський обласний центр соціальних служб, Житомирський міський центр соціальних служб, громадські організації «Головна сцена», «Крим SOS», «Фонд громади Житомира», благодійні фонди «Рокада», «Право на захист» та інші.

📢 «Це основа всього. Ми не могли б досягти таких результатів самостійно», — говорить Віталій Антоненко. — «Саме така широка співпраця дозволяє об’єднати ресурси і працювати ефективніше».

Важливим елементом залишається адресна підтримка. Мультидисциплінарна команда комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» регулярно виїжджає до родин, які потребують особливої уваги.

Це не просто доставка продуктів, одягу чи речей. Кожен виїзд передбачає живе спілкування, консультації, психологічну підтримку та глибоке розуміння реальних потреб людей.

📢 «Ми працюємо не формально. Кожен виїзд – це діалог. Ми слухаємо людей, розуміємо їхні потреби і вже під це формуємо подальші кроки», — розповідає начальник адміністрації.

✅ Збереження ідентичності та відчуття приналежності

Громада також приділяє значну увагу збереженню культурної пам’яті та ідентичності переселенців. За підтримки партнерів тут організовують тематичні заходи, мистецькі події та зустрічі, які об’єднують людей навколо спільних цінностей і традицій.

Головним результатом такої системної роботи, за словами Віталія Антоненка, стає те, що люди перестають почуватися чужими.

📢 «Вони знаходять своє місце, відчувають підтримку і бачать перспективу. Саме це і є нашим головним досягненням», — підсумовує начальник СВА.

Через поєднання партнерства, системності та щирої взаємної довіри Білокуракинська громада не лише допомагає долати виклики війни, а й формує нову якість життя — де кожен відчуває себе частиною сильної і згуртованої спільноти.

