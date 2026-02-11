Середа, 11 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна отримає від Швейцарії генератори та газові електромодулі

Денис Молотов
Україна отримає від Швейцарії генератори та газові електромодулі
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Швейцарські компанії найближчими тижнями поставлять до України генератори та електромодулі для підтримки енергосистеми. 11 лютого Федеральна рада Швейцарії схвалила відповідний пакет допомоги на 32 млн швейцарських франків. Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії у середу.

⚡ Що передбачає пакет допомоги

Програма включає:

  • закупівлю, постачання та встановлення 18 електромодулів на природному газі;
  • забезпечення допоміжним обладнанням та витратними матеріалами;
  • постачання до 80 дизельних генераторів різної потужності.

Газові модулі дозволять оперативно генерувати електроенергію одразу після монтажу. Їх передадуть підприємствам теплопостачання у чотирьох великих містах, які найбільше постраждали від енергетичної кризи.

Частину дизельних генераторів отримає Міністерство розвитку для пріоритетного використання. Додаткове обладнання, зокрема мобільні обігрівачі, передадуть ДСНС.

Довгострокова підтримка

Ця гуманітарна енергетична допомога є частиною національної програми Швейцарії на 2025–2028 роки, спрямованої на підтримку населення, постраждалого від війни.

З лютого 2022 року Швейцарія вже надала 900 млн швейцарських франків на міжнародну співпрацю в Україні та сусідніх державах.

📌 Нагадаємо:
  • Франція передала Києву 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт;
  • Німеччина надала Україні чергову партію енергетичної допомоги, значну частину якої спрямували для потреб столиці.

Постачання швейцарських електромодулів і генераторів має посилити стабільність енергозабезпечення в умовах триваючих атак на інфраструктуру.

👉 Також відомо, що у ніч на середу, 11 лютого, російські війська в черговий раз здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися три області — Запорізька, Дніпропетровська та Харківська.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна відкриває експорт озброєнь і створює 10 центрів у Європі

ВАЖЛИВО

На Київщині працює “генераторне господарство” загальною потужністю понад 100 МВт – ОВА

ПОДІЇ

У кремлі бачать «прорив» щодо переговорів лише з «душком Анкориджа»

ПОЛІТИКА

Міжнародні фейки проти української армії та іноземних добровольців стали найпоширенішими у 2025 році

СТОПФЕЙК

Окупанти з рф намагались атакувати Львів ракетами «Кинджал»

ВАЖЛИВО

Понад третина зі 133 боїв – на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

ГУР знищило дороговартісні системи ППО рф у Криму

ВАЖЛИВО

В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 108 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,2 тис. дронів

ВІЙНА

Фейк: Французька преса звинувачує Макрона в тому, що він не зупинив війну в Україні

СТОПФЕЙК

Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

ПОЛІТИКА

Директор соццентру на Луганщині перейшов на бік ворога — вирок суду

КРИМІНАЛ

Єдність Заходу — ключ до стримування Росії: посол Естонії при НАТО Юрі Луїк

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

США прагнуть завершити війну в Україні до червня — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Німеччина знову планує замінити посла в Україні

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"