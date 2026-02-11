Україна отримає від Швейцарії генератори та газові електромодулі

Швейцарські компанії найближчими тижнями поставлять до України генератори та електромодулі для підтримки енергосистеми. 11 лютого Федеральна рада Швейцарії схвалила відповідний пакет допомоги на 32 млн швейцарських франків. Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії у середу.

⚡ Що передбачає пакет допомоги

Програма включає:

закупівлю, постачання та встановлення 18 електромодулів на природному газі ;

; забезпечення допоміжним обладнанням та витратними матеріалами;

постачання до 80 дизельних генераторів різної потужності.

Газові модулі дозволять оперативно генерувати електроенергію одразу після монтажу. Їх передадуть підприємствам теплопостачання у чотирьох великих містах, які найбільше постраждали від енергетичної кризи.

Частину дизельних генераторів отримає Міністерство розвитку для пріоритетного використання. Додаткове обладнання, зокрема мобільні обігрівачі, передадуть ДСНС.

Довгострокова підтримка

Ця гуманітарна енергетична допомога є частиною національної програми Швейцарії на 2025–2028 роки, спрямованої на підтримку населення, постраждалого від війни.

З лютого 2022 року Швейцарія вже надала 900 млн швейцарських франків на міжнародну співпрацю в Україні та сусідніх державах.

📌 Нагадаємо:

Франція передала Києву 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт;

Німеччина надала Україні чергову партію енергетичної допомоги, значну частину якої спрямували для потреб столиці.

Постачання швейцарських електромодулів і генераторів має посилити стабільність енергозабезпечення в умовах триваючих атак на інфраструктуру.

👉 Також відомо, що у ніч на середу, 11 лютого, російські війська в черговий раз здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися три області — Запорізька, Дніпропетровська та Харківська.