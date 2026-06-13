СБС атакували військові об’єкти рф та полігон з бурятами

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на 12 червня завдали ударів по військових об’єктах росіян в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це офіційно повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді в суботу, 13 червня.

Новий рід військ продовжує системно знищувати логістику, резерви та пункти базування окупаційних військ далеко за лінією фронту.

Розгром російського полігону «Восточний»

Вказано, що однією з ключових цілей успішної нічної атаки став військовий полігон «Восточний» у Запорізькій області. На цьому об’єкті противник здійснював активну підготовку особового складу підрозділів, залучених до бойових дій на Гуляйпільському напрямку.

За даними української розвідки, на полігоні одночасно проводили виучку три підрозділи армії рф:

40-ва бригада морської піхоти (Камчатка) – те саме з’єднання, що понад рік штурмувало Вугледар і втратило більшу частину особового складу на підступах до міста;

– те саме з’єднання, що понад рік штурмувало Вугледар і втратило більшу частину особового складу на підступах до міста; 1461-й полк 36-ї армії – бурятський полк територіальних військ країни-агресора;

– бурятський полк територіальних військ країни-агресора; 1466-й полк 5-ї армії – нещодавно мобілізовані новобранці з Приморського краю.

Перелік інших уражених цілей в окупованих регіонах

Окрім масштабного удару по полігону, воїни СБС успішно відпрацювали і по інших важливих цілях на окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Оператори безпілотних комплексів ліквідували та пошкодили такі об’єкти ворога:

зенітний ракетний комплекс Тор-М2 – поблизу села Вершина Друга, Запорізька область;

зенітна установка ЗУ-23 – поблизу населеного пункту Новопетрівка;

розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) – теж у районі Новопетрівки;

пункт управління підрозділу безпілотників 120-го дивізіону морської піхоти – поблизу Новоандріївки, Донецька область;

технічний пункт десантування підрозділу безпілотників – поблизу Довжанська, Луганська область.

Пожежі на стратегічних об’єктах на рф

Варто додати, що бойова робота з послаблення військового потенціалу ворога активно триває і безпосередньо на території росії. Нагадаємо, сьогодні вночі в російському Краснодарському краї дрони атакували великий морський термінал. Там спалахнула масштабна пожежа, про що офіційно повідомив так званий губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

А напередодні на росії було успішно уражено стратегічні заводи. Зокрема, серйозно горіли два нафтопереробні заводи (НПЗ) в Татарстані та великий хімічний комбінат «Тольяттикаучук» у Самарській області.

👉 Також нагадаємо, що санкційнотворні дієві дрони Третього армійського корпусу уразили логістичні хаби російських окупантів у Луганській області.