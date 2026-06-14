Британія вперше перехопила нафтовий танкер тіньового флоту рф

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш, назвавши це ударом по «тіньовому флоту» росії. Відповідну заяву глава уряду опублікував на платформі X (колишній Twitter) у неділю, 14 червня.

Вранці Стармер особисто віддав офіційний наказ Збройним силам Британії перехопити нафтовий танкер, який намагався пройти через стратегічну протоку. Спецоперація завершилася успішно. Вона стала потужним та дієвим ударом по тіньовому бізнесу країни-агресора.

Боротьба з обходом санкцій та фінансуванням війни

За словами глави британського уряду, ця морська операція стала черговим ударом по так званому російському «тіньовому флоту». Зазначені кораблі агресор систематично використовує для незаконного обходу міжнародних обмежень. Також через ці схеми відбувається приховане фінансування війни проти України.

Кір Стармер окремо наголосив, що таким радикальним чином офіційний Лондон посилає чіткий сигнал усім міжнародним гравцям. Велика Британія не дозволить приховувати подібну протиправну діяльність тим структурам, які активно сприяють веденню війни росії проти України.

Британські заходи безпеки на морі наразі спрямовані на:

повне припинення нелегального транспортування підсанкційних енергоресурсів через європейські води;

позбавлення російської федерації додаткових фінансових джерел для продовження військової агресії;

блокування роботи логістичних компаній, які допомагають ворогу уникати світового контролю;

забезпечення цілодобової безпеки судноплавства та захисту територіальних інтересів держави.

📢 «Хочу подякувати всім, хто був залучений, зокрема нашим Збройним силам і співробітникам правоохоронних органів, які забезпечують безпеку країни 24 години на добу, 365 днів на рік», – додав прем’єр-міністр Великої Британії.

Послідовна стратегія Лондона щодо затримання суден

Нинішнє перехоплення нафтового танкера військовими є частиною ширшої державної стратегії Сполученого Королівства. Британська влада тривалий час розробляла правові та силові механізми протидії морському експорту рф.

Нагадаємо, ще у березні в уряді Британії офіційно заявили, що країна буде безкомпромісно затримувати підсанкційні судна. Йдеться про кораблі, які безпосередньо пов’язані із перевезенням російських енергоресурсів на міжнародні ринки.

Раніше також неодноразово повідомлялося, що Велика Британія детально розглядає різні варіанти захоплення танкерів «тіньового флоту» рф для посилення загального економічного тиску на москву.

👉 Також стало відомо, що Велика Британія оголосила про “найбільший в історії” пакет допомоги щодо дронів для України, про що заявило Міністерство оборони країни.