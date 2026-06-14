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Іран заперечує підписання угоди зі США про врегулювання ядерної програми

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран заперечує підписання угоди зі США про врегулювання ядерної програми
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Іранські збройні сили, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), спростували інформацію про те, що Іран планує підписати угоду зі Сполученими Штатами в неділю. Вони також розкритикували президента Дональда Трампа за його «надмірну наполегливість» домогтися підписання угоди саме того дня. Про це в суботу, 13 червня, повідомляє міжнародне агентство CNN.

За словами представників КВІР, такі штучні терміни є серйозним «випробуванням для переговорної команди Ірану». Офіційна заява Трампа прозвучала попри застереження іранських переговірників, що «меморандум ще не остаточно узгоджено, і що підписання в неділю точно не відбудеться».

Символізм та критика на адресу Дональда Трампа

У спеціальному дописі в Telegram-каналі іранських збройних сил було окремо припущено, що Дональд Трамп запланував цю історичну дату з прицілом на власний день народження – 14 червня. В Тегерані вважають такі дії спробою влаштувати особисте шоу.

📢 «Деякі спостерігачі вважають, що його наполегливість може бути зумовлена ​​бажанням використати цю подію символічно та перетворити її на особистий піар-захід», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп публічно оголосив, що масштабна угода між США та Іраном буде офіційно укладена саме 14 червня. Американський лідер наголошував, що після підписання документів стратегічна Ормузька протока знову стане повністю доступною для всього міжнародного судноплавства.

Суть попередніх домовленостей про ядерне роззброєння

Попри нинішні публічні суперечки щодо конкретної дати підписання, дипломатичний процес триває. Раніше стало відомо, що сторони взагалі узгодили текст попередньої угоди про врегулювання іранської ядерної програми.

Проєкт документа містить перелік взаємних кроків для стабілізації ситуації:

  • Іран бере на себе офіційне зобов’язання повністю відмовитися від подальшого створення ядерної зброї;
  • іранська сторона погоджується суворо контролювати та обмежити наявні запаси збагаченого урану;
  • Сполучені Штати в обмін на ці поступки гарантують поступове та поетапне скасування американських санкцій;
  • міжнародні спостерігачі отримують розширений доступ до профільних об’єктів для моніторингу ситуації.

Наразі ситуація навколо фінального підписання меморандуму залишається напруженою. Іранські дипломати наполягають на продовженні технічних консультацій для остаточного шліфування тексту, відкидаючи будь-який політичний тиск з боку Білого дому.

👉 Нагадаємо, раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив про атаки у відповідь на американські військові бази в Кувейті, Бахрейні та Йорданії рано вранці в четвер, після того, як США заявили про удари по кількох цілях в Ірані.

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