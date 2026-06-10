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Рада збільшила видатки на оборону на 1,56 трлн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада збільшила видатки на оборону на 1,56 трлн грн
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до державного бюджету-2026. Ці законодавчі нововведення спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. Фінансування цієї сфери зросте на 1,56 трлн грн. Про це стало відомо в середу, 10 червня під час прямої трансляції засідання.

Відповідне рішення підтримали 242 народні депутати України. Для ухвалення закону було необхідно набрати мінімум 226 голосів. Водночас 19 парламентарів проголосували проти цього рішення, а 17 нардепів утрималися під час голосування.

Джерела наповнення державного бюджету
Рада збільшила видатки на оборону на 1,56 трлн грн 01
Скриншот результатів голосування під час прямої трансляції Верховної Ради України / 10.06.2026

Затвердженими змінами передбачено, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн. З урахуванням цього проєкту загальні доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн.

Зростання дохідної частини відбудеться завдяки трьом основним джерелам:

  • фінансова підтримка з боку Європейського Союзу (через механізм посиленого співробітництва) – 2 трлн 221 млрд грн;
  • додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС Ukraine Facility) – 47,7 млрд грн;
  • збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за рахунок зростання обсягу грошового забезпечення військовослужбовців – 22,6 млрд гривень.
Нагадаємо

28 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №15224. Цей документ стосувався внесення змін до держбюджету України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як відомо, на початку травня Кабінет Міністрів України запропонував Раді збільшити доходи держбюджету на понад 2,2 трлн грн на 2026 рік. Усі додаткові 1,56 трлн грн у цьому проєкті від початку були передбачені саме для сектору безпеки і оборони.

👉 Також раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому скандальний «євроінтеграційний» закон про оподаткування цифрових платформ, який кардинально змінить правила роботи для користувачів популярних маркетплейсів, таких як OLX, Temu, сервісів оренди житла та фриланс-дошок.

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