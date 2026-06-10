Олексій Харченко: органи влади на місцях зможуть розробляти власні фортифікаційні програми

Відтепер органи влади на місцях мають законодавче право розробляти власні програми будівництва фортифікаційних споруд. Також вони можуть ухвалювати програми для фінансової та матеріальної підтримки сектору оборони та безпеки.

У нещодавно уведеному в дію Главою держави Володимиром Зеленським Законі України були офіційно враховані пропозиції Луганської обласної державної адміністрації. Про це повідомив очільник регіону, начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

У цьому документі йдеться про внесення змін до деяких законів України. Головна мета нововведень полягає в розширенні повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Відповідний Закон шостий президент України підписав 28 травня.

📢 «Обласна влада подавала свої пропозиції щодо урегулювання цього питання. Низку з них було враховано при ухваленні законопроєкту», – зазначив начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко. – «Він стосується надання повноважень органам влади на місцях щодо розроблення програм підтримки Сил оборони та будівництва й утримання фортифікаційних споруд».

Нові права сільських, селищних та міських рад

Завдяки ухваленим змінам, відтепер сільські, селищні, міські ради отримали суттєві важелі впливу. Вони мають офіційні повноваження приймати рішення про надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану. Крім того, це безпосередньо стосується затвердження відповідних місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони.

Обов’язки виконавчих органів на місцях

Нові правові норми чітко визначають функції управлінців на регіональному та місцевому рівнях. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад відтепер надані повноваження щодо підготовки, подання на затвердження та безпосередньої реалізації місцевих програм у період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Ці заходи спрямовані на реалізацію таких важливих завдань:

всебічна підтримка вітчизняного сектору безпеки і оборони;

планове посилення загальної обороноздатності держави;

сприяння матеріально-технічному забезпеченню підрозділів Збройних Сил України.

Важливо, що ці оновлені законодавчі норми прямо стосуються й програм будівництва, інженерного облаштування та подальшого утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

👉 Також нагадаємо, що спеціалізована робоча група Луганської обласної державної адміністрації з визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, офіційно переглянула та посилила критерії, за якими здійснюється надання такого статусу юридичним особам