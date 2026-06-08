Китай прокоментував російський удар по ядерній інфраструктурі на Київщині

Повноцінне гарантування стабільної та довгострокової ядерної безпеки в Україні наразі можливе лише за умови загального політичного врегулювання повномасштабної війни між Україною та російською федерацією. Офіційний Пекін вкотре закликав обидві сторони конфлікту негайно повернутися до процесу прямих переговорів та суттєво знизити загальний рівень ескалації на фронті. Про це офіційно заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час пресконференції, повідомляє державне агентство «Укрінформ» у понеділок, 8 червня 2026 року.

Коментуючи на прохання журналістів резонансне повідомлення про прямий нічний удар російської армії по об’єктах ядерної інфраструктури в Україні, Лінь підкреслив, що Пекін наполегливо закликає всі залучені сторони утримуватися від будь-яких кроків, які здатні призвести до неконтрольованого розгортання протистояння.

За словами китайського високопосадовця, стабільність у сфері ядерної безпеки напряму та безпосередньо залежить від загального зниження інтенсивності збройного конфлікту.

Позиція Китаю: заклики до діалогу без визначення винуватців

У зовнішньополітичному відомстві Китаю традиційно уникнули прямого засудження дій російського військового командування, перевівши акцент на необхідність швидких дипломатичних кроків.

Дипломати КНР закликали сторони до спільних превентивних дій:

Створення умов. Спільними зусиллями сторін та міжнародних посередників терміново створити належне підґрунтя для якнайшвидшого відновлення зупинених переговорів;

Спільними зусиллями сторін та міжнародних посередників терміново створити належне підґрунтя для якнайшвидшого відновлення зупинених переговорів; Поступове зниження. Забезпечити планомірне та покрокове зменшення рівня мілітарного протистояння навколо стратегічних енергетичних вузлів;

Забезпечити планомірне та покрокове зменшення рівня мілітарного протистояння навколо стратегічних енергетичних вузлів; Пріоритет діалогу. Китай категорично наполягає, що виключно через мирний політичний діалог можна досягти реального та довгострокового врегулювання поточної кризи.

Наслідки удару по ЦСВЯП у Чорнобильській зоні

Нагадаємо, що приводом для міжнародної дискусії став серйозний інцидент, який стався напередодні. У ніч проти неділі, 7 червня, російські окупаційні війська атакували за допомогою БпЛА типу «шахед» територію сховища відпрацьованого ядерного палива.

Цей унікальний технологічний об’єкт розташований у зоні відчуження, приблизно за 15 кілометрів від промислового майданчика зупиненої Чорнобильської АЕС.

Внаслідок потужного вибуху бойової частини дрона було частково зруйновано та суттєво пошкоджено велику адміністративну будівлю. А також спеціальну технологічну споруду для приймання транспортних контейнерів. За офіційними даними державного оператора АТ «НАЕК «Енергоатом», попри серйозні пошкодження зовнішньої інфраструктури, саме відпрацьоване ядерне паливо, яке перебуває у спеціальних надміцних сухих контейнерах, не постраждало.

Радіаційний фон у всьому районі Чорнобиля стабільно залишається в межах природної екологічної норми. Спеціалізовані датчики моніторингу не зафіксували жодного витоку небезпечної радіації, а пожежні команди вчасно ліквідували локальне займання площею 40 квадратних метрів.

Зі свого боку, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму екстреному технічному звіті офіційно підтвердило наявність серйозних пошкоджень внутрішніх та зовнішніх конструкцій так званої будівлі перевантаження. Проте міжнародні інспектори на основі отриманих телеметричних даних також підтвердили повну відсутність будь-якого прямого чи опосередкованого впливу вибуху на закриті ядерні матеріали. Це дозволило запобігти погіршенню екологічної ситуації в Європі.