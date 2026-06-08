Сіверськодонецька МВА спрямувала майже 800 тисяч гривень військовослужбовцям громади

Сіверськодонецька МВА виплатила ще майже 800 000 гривень військовослужбовцям своєї релокованої громади, які виконують завдання у різних операційних зонах. За офіційними даними фінансового управління, цільову безповоротну матеріальну допомогу отримали ще 36 бійців на загальну суму 780 000 гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Фінансування відбулося у межах практичних заходів Комплексної програми підтримки громадою Захисників та Захисниць України, а також безпосередньо членів їхніх родин.

📊 Розподіл виплат

Згідно з офіційним звітом МВА, кошти розподілилися таким чином:

Мобілізовані та добровольці. Двом особам з-поміж новомобілізованих громадян або тих, які добровільно пішли служити до Сил Оборони України під час дії воєнного стану, надано одноразову підтримку на загальну суму 100 000 гривень;

Двом особам з-поміж новомобілізованих громадян або тих, які добровільно пішли служити до Сил Оборони України під час дії воєнного стану, надано одноразову підтримку на загальну суму 100 000 гривень; Військові у період відпустки. Для 15 військовослужбовців під час надання їм офіційної щорічної відпустки виплачено цільову грошову допомогу на загальну суму 300 000 гривень;

Для 15 військовослужбовців під час надання їм офіційної щорічної відпустки виплачено цільову грошову допомогу на загальну суму 300 000 гривень; Учасники бойових дій. Для 14 Захисників і Захисниць, які мають офіційний статус учасника бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, надано підтримку на загальну суму 280 000 гривень;

Для 14 Захисників і Захисниць, які мають офіційний статус учасника бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, надано підтримку на загальну суму 280 000 гривень; Поранені оборонці. Чотирьом військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових зіткнень, але наразі продовжують службу у лавах своїх підрозділів, виплачено допомогу на загальну суму 80 000 гривень;

Чотирьом військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових зіткнень, але наразі продовжують службу у лавах своїх підрозділів, виплачено допомогу на загальну суму 80 000 гривень; Особи з інвалідністю внаслідок війни. Одному військовослужбовцю, який під час проходження військової служби отримав важке поранення та якому за результатами МСЕК встановлено статус інвалідності, надано одноразову допомогу на суму 20 000 гривень.

Як оформити матеріальну допомогу: контакти гарячої лінії

Для того, щоб скористатися можливостями цієї Комплексної програми підтримки, військовослужбовцям або членам їхніх родин необхідно подати встановлений пакет документів до профільного управління соціального захисту населення МВА.

Для отримання роз’яснень щодо переліку довідок, термінів розгляду заяв, мешканці громади можуть звертатися безпосередньо до відповідальних спеціалістів.

☎️ Консультації надаються офіційними номерами телефону гарячої лінії:

0978471413 ;

0508604318.

👉 Також нагадаємо, що евакуйовані та релоковані територіальні громади України, попри складні умови роботи поза межами рідних районів, продовжують акумулювати бюджетні ресурси для підтримки своїх земляків, які перебувають у лавах Сил оборони.