Укренерго повідомило про наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі

У ніч на середу, 11 лютого, російські війська в черговий раз здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися три області — Запорізька, Дніпропетровська та Харківська. Про це повідомило «Укренерго».

⚡ Станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у зазначених регіонах.

«Внаслідок бойових дій та цілеспрямованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі — на ранок є нові знеструмлення. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з урахуванням безпекових вимог», — йдеться у повідомленні компанії.

🔌 Обмеження електропостачання

Через наслідки попередніх масованих атак рф:

в усіх регіонах України обмежують потужність для промисловості;

для населення діють графіки погодинних відключень ;

; в окремих областях застосовано аварійні знеструмлення.

В Укренерго зазначають, що аварійні обмеження буде скасовано одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

📉 Споживання електроенергії зменшилось

Водночас зафіксовано зниження споживання електроенергії на 2,1% порівняно з показниками вівторка. У компанії пояснили, що це пов’язано із застосуванням у низці регіонів додаткових обмежувальних заходів.

🕯 Заклик до ощадливого споживання

Укренерго наголошує, що необхідність економного використання електроенергії зберігається в усіх регіонах протягом доби.

Громадян закликають:

мінімізувати користування потужними електроприладами;

переносити енергоємні процеси на нічний період (після 23:00).

🛩 Масована атака дронів

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого росія атакувала Україну 129 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 дронів, водночас зафіксовано 15 влучань.

👉 Також стало відомо, що у Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні російські обстріли та критичну ситуацію в енергетичній сфері.