Під Бєлгородом потужний вибух або «загубили» КАБ на росіян

У районі прикордонного населеного пункту Бєловскоє, що розташований у Бєлгородській області рф, попередньо повідомлялось, що російський льотчик «загубив» важку керовану авіаційну бомбу (КАБ) через черговий критичний збій під час виходу на бойовий курс. Про це масово зазначають незалежні моніторингові OSINT-спільноти та місцеві жителі у регіональних соціальних мережах у понеділок, 8 червня 2026 року.

Внаслідок незапланованого падіння багатотонного боєприпасу на землю пролунав надзвичайно потужний вибух, який сильно рашистів. На місці епіцентру детонації миттєво утворилася глибока вирва, а над житловими кварталами почав здійматись густий чорний дим.

Існує версія, що намагаючись оперативно приховати факт чергового ганебного скидання бомби на власну територію, підконтрольні кремлю російські ЗМІ та військові відомства почали поширювати альтернативну версію, заявляючи, що в області нібито детонував польовий склад БК. “Так чи інакше – новина добра, але не для російських загарбників”, – коментують вибухову подію в соцмережі.

Також з часом аналітики все ж припустили, що вибухнув й справді великий склад БК російських загарбників: “По Бєлгороду ситуація поки неоднозначна”, – зазначили OSINT-канали в Телеграм.

Технічні проблеми ПКС рф та «самобомбардування» Бєлгородщини

Цей інцидент поблизу села Бєловскоє є логічним продовженням тривалої серії аналогічних аварій, які переслідують російську фронтову авіацію через надвисоку інтенсивність її експлуатації.

Експерти виділяють кілька головних причин регулярного падіння російських КАБів:

Дефекти кріплень. Конструкція універсальних модулів планування та корекції (УМПК) зазнає критичних перевантажень під час швидкісних маневрів літаків Су-34;

Конструкція універсальних модулів планування та корекції (УМПК) зазнає критичних перевантажень під час швидкісних маневрів літаків Су-34; Відмова автоматики. Частина крил розкривається із запізненням або залишається у складеному стані після відчеплення, перетворюючи керовану бомбу на звичайне некероване залізо;

Частина крил розкривається із запізненням або залишається у складеному стані після відчеплення, перетворюючи керовану бомбу на звичайне некероване залізо; Людський чинник. російські пілоти через страх входу в зону дії далекобійних українських систем ППО здійснюють скиди на граничних відстанях і максимальних швидкостях, що суттєво збільшує відсоток браку.

Презентація та випробування першої української КАБ-250

Поки російська армія продовжує засипати власні села бракованими снарядами, Україна офіційно вийшла на фінальну стадію запуску власного високоточного виробництва повітряних засобів ураження.

Як повідомлялося раніше, Україна успішно розробила, випробувала та підготувала до бойового застосування свою першу оригінальну керовану авіаційну бомбу. Ця новітня бомба з потужною бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією відомих західних чи старих радянських інженерних рішень. Зброя є повністю власною, унікальною розробкою українських конструкторів, запевнив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Створення цього високотехнологічного боєприпасу тривало близько 17 місяців у межах оборонного кластера Brave1. Конструкція української КАБ створювалася з урахуванням сучасних реалій радіоелектронної боротьби, що робить її стійкою до ворожих систем придушення сигналів GPS.

Міністерство оборони України вже офіційно закупило першу велику експериментальну партію цих бомб. Наразі українські пілоти на спеціальних полігонах активно відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового далекобійного засобу в реальних умовах повітряної війни, готуючи удари по логістичних центрах та командних пунктах окупантів на лінії фронту.