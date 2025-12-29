Вівторок, 30 Грудня, 2025
У Верховній Раді діяла організована злочинна група – НАБУ

Денис Молотов
У Верховній Раді діяла організована злочинна група - НАБУ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібні» результати голосувань. Про це у понеділок, 29 грудня, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними слідства, йдеться про стійке об’єднання з ієрархічною структурою та чітким розподілом ролей. До складу групи входили чинні народні депутати України, а також службові особи апарату Верховної Ради. Координацію протиправної діяльності, як зазначають у НАБУ, здійснював один із парламентарів.

☝️ Механізм роботи злочинної групи

Для організації голосувань учасники схеми використовували спеціально створену групу в месенджері WhatsApp. Саме там надсилалися вказівки з номерами законопроєктів, за які необхідно було проголосувати визначеним чином.

📢 Грошова винагорода за рішення

Після ухвалення рішень окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти як неправомірну вигоду за участь у голосуванні.

У НАБУ повідомили, що серед підозрюваних — п’ятеро чинних народних депутатів України. Усім фігурантам уже вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

⚖️ Кваліфікація злочину

Дії учасників групи кваліфіковано за:

  • ч. 3 ст. 28 КК України (вчинення злочину організованою групою),
  • ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або в особливо великому розмірі).
У Верховній Раді діяла організована злочинна група - НАБУ 01
Фото: НАБУ та САП

🔎 Нагадаємо

Як повідомлялося раніше у суботу, НАБУ та САП під час спеціальної операції під прикриттям викрили цю організовану злочинну групу у парламенті. За даними слідства, учасники на систематичній основі отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України. Водночас журналісти уточнили, що справа не має стосунку до так званого «Міндічгейту».

Також на початку грудня антикорупційні органи повідомляли про іншу резонансну справу — викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою. За версією слідства, вона разом зі спільниками пропонувала бізнесу за 250 тисяч доларів організувати запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ