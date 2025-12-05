П’ятниця, 5 Грудня, 2025
Депутатці Скороход повідомили про підозру

Денис Молотов
НАБУ повідомило про підозру народній депутатці Ганні Скороход, яку слідство вважає організаторкою корупційної схеми із пропозицією підприємцю за 250 тисяч доларів забезпечити накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Про це інформує Національне антикорупційне бюро України в п’ятницю, 5 грудня.

📢 «НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України», — повідомляє антикорупційне відомство.

Слідчі встановили, що учасники угруповання запропонували представнику бізнесу організувати накладення санкцій РНБО на компанію його конкурента. За свої «послуги» вони нібито вимагали 250 тисяч доларів, стверджуючи, що здатні передати неправомірну вигоду посадовцям органів державної влади, включно з членами РНБО.

☝️ Для гарантії отримання повної суми «клієнту» запропонували написати розписку про нібито позику коштів.

Після передачі першої частини — 125 тисяч доларів — підприємцю повідомили, що ця сума має піти посадовцям РНБО.

Втім, як підкреслило НАБУ, жодних коштів державним службовцям не передавали: фігуранти не знайшли особу, яка погодилася б учинити незаконні дії.

📢 «Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії», – зазначили в НАБУ.

Слідство вважає народну депутатку Ганну Скороход організаторкою корупційної схеми, у яку були залучені її помічник та ще один спільник. Усі троє вже отримали повідомлення про підозру.

Уранці Скороход підтвердила, що в її домі тривають слідчі дії. Раніше НАБУ інформувало про викриття угруповання, яке намагалося торгувати впливом на рішення Ради національної безпеки і оборони.

