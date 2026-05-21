Війська США прямують до Куби

На півдні Американського континенту зафіксовано суттєве посилення військово-морської присутності Сполучених Штатів. У Карибський регіон офіційно увійшла потужна авіаносна ударна група Військово-морських сил США. Про це у середу, 20 травня 2026 року, повідомило Командування Збройних сил США у Південній Америці та Карибському басейні (SOUTHCOM) на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Склад авіаносної групи та бойові спроможності

Американське військове керівництво оприлюднило точний перелік бойових одиниць, які залучені до поточної місії у зазначених морських квадратах.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group! The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

До складу розгорнутої групи офіційно увійшли:

флагманський атомний авіаносець USS Nimitz;

профільна палубна авіагрупа Carrier Air Wing 17;

ескадрений міноносець (есмінець) USS Gridley;

великий ескадрений танкер-заправник USNS Patuxent.

У спеціальній заяві командування оборонного відомства окремо вказало, що ці залучені сили є прямим втіленням високої бойової готовності. За словами американських офіцерів, присутність кораблів наочно демонструє неперевершену дальність дії, високу смертоносність, а також забезпечує стратегічну перевагу Збройних сил США у західній півкулі.

У відомстві також наголосили, що флагманський авіаносець Nimitz уже неодноразово довів свою високу бойову спроможність у різних географічних регіонах планети. Корабель виконував завдання із забезпечення стабільності та захисту демократичних інститутів у багатьох гарячих точках — від Тайванської протоки в Азії до Перської затоки на Близькому Сході.

Звинувачення на адресу Куби

Розгортання військово-морського з’єднання відбувається на тлі різкого дипломатичного загострення між Вашингтоном та Гаваною. Нагадаємо, раніше цієї ж середи Сполучені Штати Америки офіційно висунули серйозні звинувачення на адресу колишнього лідера Кубинської революції та експрезидента країни Рауля Кастро.

Американське правосуддя та Держдепартамент закидають кубинському диктатору безпосередню причетність до організації та виконання вбивства чотирьох громадян США, яке сталося ще у 1996 році під час збиття цивільних літаків гуманітарної організації кубинськими винищувачами. Розгортання авіаносної групи аналітики розглядають як елемент стримування в умовах нової політичної кризи.

