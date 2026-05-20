Тематичні ретрити та круїзи: подорожі для переживання горя

У різних країнах світу зафіксовано появу та стрімке розширення нового специфічного сектору туристичних послуг. Значної популярності набувають так звані подорожі для переживання горя. Мова йде про спеціалізовані ретрити, оздоровчі практики та тематичні поїздки, які розроблені з метою допомогти людям впоратися з наслідками втрати близьких, психологічними травмами та глибоким емоційним болем. Про це повідомляє профільне видання Euronews Travel.

Колективна підтримка замість самоти та зміна суспільного сприйняття

Сучасні тенденції демонструють, що дедалі більше громадян свідомо обирають переживати найскладніші життєві кризи не на самоті у звичному домашньому середовищі. Натомість вони шукають компанію осіб, які мають аналогічний травматичний досвід.

Для задоволення цього попиту організатори створюють різноманітні формати:

тематичні групові ретрити у віддалених локаціях;

спеціальні оздоровчі та медитативні практики;

профільні морські та річкові круїзи для людей, які втратили рідних.

Експерти з психології та соціології відзначають кардинальну зміну ставлення світового суспільства до теми скорботи. Раніше подібні важкі переживання вважалися виключно особистою чи сімейною справою кожної людини. Нині ж спостерігається тенденція до відкритого обговорення психологічного болю та активного пошуку підтримки у колективному терапевтичному середовищі.

Фінансові прогнози та географія нового ринку

Зростання попиту безпосередньо впливає на світові економічні показники індустрії відпочинку та оздоровлення. За офіційними розрахунками аналітичної організації Global Wellness Institute, світовий ринок профільних консультацій і практик, пов’язаних із подоланням наслідків втрати, демонструє стабільне зростання:

Загальний обсяг ринку оцінювали у 2,73 мільярда доларів США. 2029 рік: За офіційними прогнозами, цей фінансовий показник має зрости до 4,52 мільярда доларів США.

У Global Wellness Institute таку динаміку пояснюють глобальним підвищенням уваги суспільства до питань ментального та психічного здоров’я, а також більш толерантним і відкритим ставленням до теми смерті й емоційного відновлення.

Наразі сформувався чіткий перелік найпопулярніших географічних напрямків для організації таких специфічних турів. Серед них виділяють грецьку Містру, французький острів Ре, іспанську Гранаду, англійське графство Сомерсет та ямайський округ Трелоні.

Загальний розвиток світового туризму

Розвиток цього психотерапевтичного напрямку відбувається на тлі глобальних кризових явищ у традиційних туристичних регіонах Європи. Нагадаємо, раніше у кількох великих містах Іспанії відбулися масові протести місцевого населення проти надмірного напливу іноземних мандрівників. Окрім цього, для ефективного контролю за пасажиропотоком влада Венеції цього року офіційно запровадила обов’язковий одноденний грошовий збір для всіх відвідувачів міста.

