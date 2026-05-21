Денис Молотов
Візит до Сербії української делегації розпочався із зустрічі з прем’єром
Фото: Віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка / 21.05.2026

Україна продовжує активне розширення дипломатичних та економічних зв’язків у Балканському регіоні. Віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розпочав офіційний робочий візит до Сербії.

У межах поїздки вже відбулася зустріч на найвищому урядовому рівні. Про це урядовець особисто повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter) 21 травня 2026 року.

У четвер зранку український посадовець провів переговори з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Сторони детально обговорили комплекс питань, що стосуються двосторонніх відносин, збільшення обсягів взаємної торгівлі та посилення економічної співпраці між державами в умовах сучасних викликів.

Пріоритети євроінтеграції та гуманітарний трек

Глава української делегації висловив офіційну вдячність сербській стороні за чітку позицію щодо ключових безпекових питань європейського континенту.

📢 «Вдячний прем’єр-міністру і Сербії за підтримку територіальної цілісності України та гуманітарну допомогу, особливо для вразливих категорій та українських дітей. Особливу увагу приділили євроінтеграції, обміну досвідом щодо переговорів про вступ», – написав віцепрем’єр.

Оскільки обидві держави декларують курс на повноправне членство в Європейському Союзі, обмін практичним досвідом та координація дій під час переговорних процесів із Брюсселем стали магістральною темою розмови.

Візит до Сербії та міжурядова комісія

Окрім політичних питань, під час зустрічі сторони зафіксували наміри розвивати прикладну взаємодію у технічних та безпекових галузях.

Зокрема, мова йшла про:
  • можливе посилення практичної співпраці у сфері гуманітарного розмінування територій;
  • реалізацію спільних проєктів в енергетичній сфері для посилення стійкості інфраструктури;
  • загальне посилення регіональної взаємодії на Балканах та у Східній Європі.

📢 «Цінуємо готовність Сербії надати новий імпульс двостороннім відносинам. Наступна зустріч міжурядової комісії може стати важливим майданчиком для напрацювання конкретних кроків», – додав Тарас Качка.

Поточний візит українського урядовця відбувається на тлі суттєвої інтенсифікації політичних контактів між керівництвом двох країн. Нагадаємо, напередодні, 20 травня, відбулася пряма телефонна розмова президентів України та Сербії. За результатами цих переговорів Володимир Зеленський офіційно заявив, що він та Александр Вучич бачать значний реальний потенціал для якісного розвитку міждержавних відносин.

Паралельно Белград нарощує фінансову підтримку постраждалих регіонів. Раніше повідомлялося, що Сербія офіційно спрямувала пряму допомогу Україні на загальну суму 60 млн євро, яка призначена для подолання наслідків гуманітарної та енергетичної кризи. Поточний візит до Сербії має трансформувати ці домовленості у конкретні спільні економічні проєкти.

