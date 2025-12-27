НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з чинних нардепів

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Про це повідомила САП у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники цієї групи на систематичній основі одержували неправомірну вигоду за забезпечення потрібних результатів під час голосувань у Верховній Раді України. Йдеться про корупційну схему, що діяла не епізодично, а мала ознаки сталого механізму впливу на парламентські рішення.

У медіа раніше з’являлася інформація про те, що НАБУ здійснювало прослуховування народного депутата від фракції «Слуга народу» Юрія Киселя. Журналісти уточнювали, що ці слідчі дії не пов’язані з так званим «Міндічгейтом».

☝️ Водночас у САП повідомили про перешкоджання роботі детективів НАБУ під час проведення слідчих дій у приміщеннях комітетів Верховної Ради.

📢 «Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві. Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону», — наголосили у пресслужбі САП.

Антикорупційні органи не уточнюють імен усіх фігурантів справи, а також обсягів неправомірної вигоди, однак зазначають, що слідчі дії тривають, а зібрані матеріали мають стати підставою для подальших процесуальних рішень. Усі подробиці обіцяють надати згодом.

👉 Нагадаємо, у листопаді НАБУ та САП оголосили про початок масштабної операції «Мідас», спрямованої на викриття корупційних схем в енергетичному секторі, зокрема відмивання коштів «Енергоатома» в особливо великих розмірах.