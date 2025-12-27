Субота, 27 Грудня, 2025
НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з чинних нардепів

Денис Молотов
НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з чинних нардепів
Фото: Перешкоджання здійсненню слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. САП та НАБУ.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Про це повідомила САП у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України», — йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з чинних нардепів 01
Фото: САП та НАБУ.

За даними слідства, учасники цієї групи на систематичній основі одержували неправомірну вигоду за забезпечення потрібних результатів під час голосувань у Верховній Раді України. Йдеться про корупційну схему, що діяла не епізодично, а мала ознаки сталого механізму впливу на парламентські рішення.

У медіа раніше з’являлася інформація про те, що НАБУ здійснювало прослуховування народного депутата від фракції «Слуга народу» Юрія Киселя. Журналісти уточнювали, що ці слідчі дії не пов’язані з так званим «Міндічгейтом».

☝️ Водночас у САП повідомили про перешкоджання роботі детективів НАБУ під час проведення слідчих дій у приміщеннях комітетів Верховної Ради.

НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з чинних нардепів 02
Фото: Перешкоджання здійсненню слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. САП та НАБУ.

📢 «Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві. Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону», — наголосили у пресслужбі САП.

Антикорупційні органи не уточнюють імен усіх фігурантів справи, а також обсягів неправомірної вигоди, однак зазначають, що слідчі дії тривають, а зібрані матеріали мають стати підставою для подальших процесуальних рішень. Усі подробиці обіцяють надати згодом.

👉 Нагадаємо, у листопаді НАБУ та САП оголосили про початок масштабної операції «Мідас», спрямованої на викриття корупційних схем в енергетичному секторі, зокрема відмивання коштів «Енергоатома» в особливо великих розмірах.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
