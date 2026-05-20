Рютте попередив рф про наслідки у разі застосування ядерної зброї

Денис Молотов
Рютте попередив рф про наслідки у разі застосування ядерної зброї
Фото ілюстративне з відкритих джерел / ШІ / заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте / 20.05.2026

Окупанти та російська федерація зіткнуться з безпрецедентною та жорсткою відповіддю з боку міжнародної спільноти у разі ескалації конфлікту до найвищого рівня. Про це офіційно заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» у середу, 20 травня 2026 року.

Голова Альянсу дав чітку оцінку можливим діям кремля на тлі спільних військових маневрів москви та Мінська.

📢 «Наслідки будуть руйнівними», – заявив він, коментуючи ядерні навчання Росії і Білорусі.

При цьому генеральний секретар оборонного блоку свідомо утримався від детальних коментарів безпосередньо щодо перебігу самих військових маневрів. Марк Рютте лише лаконічно зазначив, що країни-союзники та розвідувальні підрозділи уважно стежать за всім, що наразі відбувається на полігонах, і повністю контролюють загальну безпекову ситуацію.

Параметри масштабних навчань ядерних сил рф

Попередження від керівництва НАТО пролунало під час активної фази стратегічних військових навчань країни-агресора. У період з 19 по 21 травня росія проводить масштабні тренування своїх стратегічних сил. За офіційними даними, ці дії відбуваються під приводом відпрацювання завдань «в умовах загрози агресії».

Для проведення цих маневрів командування рф залучило значний військовий ресурс:

  • Особовий склад: Понад 64 тисячі військовослужбовців різних родів військ.
  • Техніка та озброєння: Більш ніж 7800 одиниць бойової техніки.
  • Ракетні комплекси: Понад 200 мобільних та стаціонарних пускових установок.
  • Авіація та флот: Понад 140 літальних апаратів, 73 надводні бойові кораблі та 13 підводних човнів.
Залучення Білорусі та войовнича риторика Мінська

Паралельно з російськими силами до тренувань долучилися і підрозділи сусідньої республіки. Раніше стало відомо, що на території Білорусі стартували військові навчання із практичного застосування тактичної ядерної зброї, а також з питань профільного ядерно-технічного забезпечення.

Цим практичним маневрам передували публічні заяви політичного керівництва країни. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про переведення армії на особливий режим та безпосередню підготовку збройних сил до ведення потенційних військових дій. Наразі НАТО та європейські країни посилили моніторинг кордонів через ризик виникнення провокацій.

