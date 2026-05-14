«Пліч-о-пліч»: як Станично-Луганська громада об’єднує ВПО та розвиває партнерства

У межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Станично-Луганська селищна територіальна громада продовжує системну роботу з підтримки мешканців і розвитку партнерств. Головним майданчиком став Координаційний центр допомоги ВПО Луганщини, який працює в Києві. Тут формується живий простір взаємодії, підтримки та відновлення зв’язків між людьми, які були змушені покинути свої домівки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Станом на сьогодні Станично-Луганська селищна військова адміністрація (СВА) підписала та реалізує 29 меморандумів про співпрацю. Партнерами стали військові адміністрації Луганщини, громади в Україні, громадські організації та благодійні фонди.

Начальник Станично-Луганської селищної військової адміністрації Сергій Ісаєв зазначив, що пріоритетом в умовах релокації залишається людина, її потреби та відчуття підтримки.

📢 «Ефективна взаємодія з партнерами дозволяє не лише надавати допомогу, а й формувати середовище, у якому кожен мешканець відчуває себе частиною громади, навіть перебуваючи далеко від рідного дому», — підкреслив Сергій Анатолійович.

✅ Партнерства та культурна підтримка

У межах проєкту підписано меморандуми з Тячівською міською радою Закарпатської області та Пустомитівською міською радою Львівської області. Це дозволило організувати системну гуманітарну допомогу, дозвілля та оздоровлення дітей, а також механізми соціального захисту ВПО.

Співпраця з Пустомитівською міською радою охоплює надання адміністративних послуг. Завдяки цьому мешканці громади, внутрішньо переміщені особи, Захисники та Захисниці України можуть оперативно отримувати доступ до якісних адміністративних сервісів, що значно спрощує отримання необхідних документів і послуг у нових умовах.

Завдяки меморандумам із Музеєм Ханенків у Києві проводять культурно-просвітницькі заходи. Вони стали місцем єднання для переселенців. Тут люди не лише знайомляться з мистецтвом, а й знаходять емоційний прихисток, відчуття спільності та підтримки, що допомагає відновлювати внутрішню рівновагу та повертати віру в майбутнє.

Співпраця з Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією дає ВПО доступ до бібліотек, культурних заходів і громадського життя. Для дітей організовують солодкі подарунки та запрошення на театральні вистави.

У перспективі — розвиток співпраці з Рубіжанською публічною бібліотекою. Планують спільні культурні, освітні та просвітницькі заходи, творчі зустрічі, читання та майстер-класи для дітей, молоді, родин і людей поважного віку.

✅ Гуманітарна допомога та інші напрямки

У межах діяльності Координаційного центру забезпечується регулярна гуманітарна підтримка. За 2026 рік завдяки співпраці з благодійною організацією «Благодійний фонд «Ґлобал Емпавермент Мішн ЮА» надали 2160 продуктових наборів для ВПО.

Співпраця з Благодійним фондом «Карітас-Київ» включає соціальну допомогу та програми психологічної підтримки. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі, тренінги та заняття для подолання стресу й адаптації.

У Координаційному центрі працюють безкоштовні юридичні консультації спільно з БФ «Право на захист», що дозволяє мешканцям отримувати кваліфіковану правову допомогу та впевнено захищати свої права.

Разом зі Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля створюють Хаб стійкого бізнесу. Мета — розвиток підприємницьких ініціатив, підвищення економічної спроможності громади та підтримка самозайнятості.

Основні напрями роботи центру: підтримка ВПО, розвиток послуг, психологічна допомога, соціальна адаптація родин, підтримка ветеранів та їхніх сімей, а також культурні й освітні ініціативи.

📢 «Сьогодні для нас важливо не просто реагувати на виклики війни, а зберігати громаду як спільноту людей. Саме через партнерства, підтримку і постійну взаємодію ми формуємо основу для майбутнього відновлення Станично-Луганської громади», – підсумовує начальник Станично-Луганської СВА Сергій Ісаєв.

Станично-Луганська громада продовжує рухатися вперед, створюючи систему підтримки, де кожен мешканець відчуває турботу, залученість і єдність, а партнерство стає надійною основою для відновлення, розвитку та спільного майбутнього навіть у складних умовах релокації.

