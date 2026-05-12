Евакуація на Нікопольщині: обов’язковий виїзд родин з дітьми

На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію для мешканців окремих територій Нікопольського району. Насамперед це стосується родин із дітьми. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок, 12 травня. Відповідні розпорядження вже підписані та набули чинності.

📢 «Оголосили обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Підписав відповідні розпорядження», – поінформував Ганжа.

Населені пункти та зони обов’язкового виїзду

Евакуація охоплює кілька громад району, які перебувають під постійними обстрілами. Зокрема, йдеться про повне вивезення дітей із сіл Новокиївка та Іллінка Марганецької громади. Також евакуації підлягає Вищетарасівка Мирівської громади.

За офіційними даними, у цих населених пунктах зараз проживають 34 дитини. Це представники 28 родин, яким необхідно терміново змінити місце проживання.

Масштаб евакуації в містах:

Нікополь: виїхати мають мешканці майже 100 вулиць.

виїхати мають мешканці майже 100 вулиць. Марганець: обов’язкова евакуація оголошена для однієї з вулиць міста.

обов’язкова евакуація оголошена для однієї з вулиць міста. Загальна кількість: виїхати мають 1 145 людей.

Терміни та умови розселення мешканців

Начальник ОВА встановив чіткий термін для виїзду — упродовж одного місяця. Час виїзду та безпечний маршрут будуть узгоджуватися з кожною сім’єю індивідуально. Органи влади обіцяють повний супровід під час процесу.

Люди зможуть самостійно обрати нове місце проживання. Для розселення пропонуються безпечніші громади Нікопольського району або інші райони Дніпропетровщини. Також розглядається варіант евакуації до інших регіонів України.

Важливо

Рішення про евакуацію прийняли на тлі масованих атак російських військ. Сьогодні ворог завдав серії ударів по Дніпру, Синельниківському та Павлоградському районах. Найважча ситуація зберігається саме на Нікопольщині.

Під обстрілами опинилися житлові квартали Нікополя, Марганецька та Покровська громади. Постійна загроза артилерійських ударів робить перебування цивільних у цих зонах неможливим. Поліція та рятувальники вже почали роботу з інформування населення щодо порядку виїзду.

У ніч на вівторок, 12 травня, росія здійснила масований повітряний напад на Україну. Окупанти запустили 216 ударних безпілотників різних типів.