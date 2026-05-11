Біля Куби зросла кількість розвідувальних польотів США

Війська США значно збільшили кількість розвідувальних польотів біля берегів Куби. З початку лютого зафіксовано щонайменше 25 таких місій із використанням пілотованих літаків і безпілотників. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на дані аналізу FlightRadar24. Більшість польотів проходили поблизу міст Гавана та Сантьяго-де-Куба.

Для виконання місій США використовують морські патрульні літаки P-8A Poseidon. Також задіяні розвідувальні борти RC-135V Rivet Joint. Повітряний простір контролюють і сучасні безпілотники MQ-4C Triton.

Окремі літаки наближалися до острова на відстань менш як 40 миль. CNN зазначає, що до лютого подібні польоти у цьому районі майже не фіксувалися у відкритих даних.

Активізація авіації відбулася після жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо Куби. Раніше він наказав запровадити повну нафтову блокаду острова. Зазначається, що він раніше публікував допис про те, що «відвідає вільну Гавану» до завершення свого президентського терміну.

Також адміністрація Білого дому значно розширила економічні санкції проти Куби. Офіційний Вашингтон називає острів загрозою для національної безпеки США. Трамп пообіцяв кубинцям настання «нового світанку» найближчим часом й вказав, що американці готові їй його забезпечити.

Порівняння з операціями у Венесуелі та Ірані

Аналітики CNN порівнюють цю ситуацію з попередніми військовими операціями. Схожа схема спостерігалася перед діями США у Венесуелі. Тоді посилення розвідки передувало американській операції у Каракасі.

Аналогічний сценарій фіксували перед спільними ударами США та Ізраїлю по Ірану. В обох випадках військові використовували ті ж типи літаків. Тоді також для розвідки використовували літаки P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint та безпілотники MQ-4C Triton.

Реакція офіційної Гавани

Кубинська влада повністю відкидає звинувачення Вашингтона у загрозі. У Гавані заявляють про готовність до дипломатичних переговорів. Проте військові сили острова готуються до можливого збройного нападу.

У разі вторгнення Куба планує вести масштабну партизанську війну. Наразі американська адміністрація офіційно віддає перевагу дипломатії. Проте активність розвідки свідчить про підготовку до різних сценаріїв.