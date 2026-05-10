Фейк: Росія «утримувалася» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань» — Міноборони РФ

Російське Міністерство оборони аж ніяк не утримувалося від ударів по центру Києва з гуманітарних міркувань. Починаючи з перших днів широкомасштабного вторгнення, російська армія систематично завдає ракетних і дронових ударів по житлових кварталах, лікарнях та цивільній інфраструктурі Києва, у тому числі й у його центральних районах. Крім того, заява Міноборони РФ сама по собі містить відкриті погрози на адресу цивільного населення, що несумісне з будь-якою гуманітарною риторикою.

У російських Telegram-каналах та державних ЗМІ масово поширюють заяву Міністерства оборони Росії від 4 травня 2026 року про те, що Росія «з гуманітарних міркувань» раніше нібито утримувалася від ракетних ударів по центру української столиці.

Насправді це твердження є грубою маніпуляцією. Російські збройні сили почали систематично бомбардувати Київ уже в перші дні повномасштабного вторгнення: 10 жовтня 2022 року ракети впали безпосередньо в центрі столиці — у Шевченківському районі та прилеглих кварталах — у годину пік, загинуло 7 людей, майже 50 отримали поранення. Удари мали, за оцінкою джерел, невибірковий характер, цілями були об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Фото – Національна поліція України, жертва обстрілу в жовтні 2022 року біля Будинку вчителя

У наступні роки інтенсивність ударів не знижувалася, лише наростала. 8 липня 2024 року Росія завдала одного з найбільших ударів по Києву: ракети уразили одразу кілька районів столиці, зокрема Шевченківський, де розташована дитяча лікарня «Охматдит». Одна з будівель лікарні була практично повністю зруйнована, загинули 32 людини, 121 отримала поранення. Якраз у ті ж самі дні Кремль публічно заявляв про «готовність до мирних переговорів».

У квітні 2025 року, за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, росія завдала ракетного удару по Києву в ніч з 23 на 24 квітня: загинули щонайменше 11 мирних жителів, 81 було поранено; пошкоджені житлові будинки, школа та дитячий садок. Загалом квітень 2025 року став найбільш смертоносним для цивільного населення України місяцем із вересня 2024 року — 209 убитих і 1 146 поранених. За даними ООН, за перші 10 місяців 2025 року кількість жертв серед мирного населення у великих містах України, включаючи Київ, зросла майже вчетверо порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Лютий 2026 року встановив новий страшний рекорд: Росія випустила по Україні 288 ракет — найвищий місячний показник з початку 2023 року. Паралельно було запущено понад 5000 безпілотників дальньої дії. 16 березня 2026 року уламки збитого російського «Шахеда» впали за кілька метрів від Монументу Незалежності на майдані Незалежності — у самому серці Києва. Отже, центр столиці регулярно опиняється у зоні ураження російської зброї.

Навіть саме формулювання російської заяви із закликом до цивільного населення «своєчасно залишити місто» є прямою загрозою населенню та співробітникам дипломатичних місій, що суперечить нормам міжнародного гуманітарного права і несумісне з будь-якими «гуманітарними міркуваннями».

Відтак заява про «гуманітарну поміркованість» є цинічною маніпуляцією: замість припинення ударів по мирному населенню Росія, навпаки, багаторазово посилювала їх інтенсивність протягом усієї війни, послідовно уражаючи житлові будинки, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури в самому центрі Києва.

