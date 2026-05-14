Лисичанська громада розвиває молодіжні, культурні та спортивні ініціативи після релокації

Війна кардинально змінила географію проживання мешканців Лисичанська, однак не зруйнувала саму громаду. Сьогодні лисичани живуть у різних регіонах України, але продовжують підтримувати зв’язок між собою через молодіжні, культурні та спортивні ініціативи, які координує Лисичанська міська військова адміністрація. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

☝️ Основний акцент нині робиться на збереженні спільної ідентичності та формуванні дієвих механізмів взаємодії між людьми, які були змушені залишити рідне місто через війну.

Молодіжна рада стала центром нових ініціатив

Одним із ключових елементів консолідації громади стала Молодіжна рада при Лисичанській міській військовій адміністрації, створена у вересні 2023 року.

Під керівництвом Владислава Гуртового та його заступниці Марини Радюшиної структура поступово перетворилася на платформу для формування нових підходів у роботі з молоддю та внутрішньо переміщеними особами.

Молодіжна рада працює не лише над поточними питаннями, а й над довгостроковими рішеннями для громади.

Одним із важливих напрямів стала участь у європейській ініціативі «Молодіжна гарантія» Європейського Союзу. Йдеться про розробку механізмів підтримки працевлаштування молоді та доступу до професійної освіти.

Членкиня ради Карина Ігнатуша разом із колегами аналізує можливість адаптації європейських практик до потреб молодих переселенців.

Окремим напрямом роботи стало масштабне опитування серед молоді з-поміж ВПО. Його результати мають допомогти визначити головні запити молодих людей — від кар’єрного консультування до психологічної підтримки та програм розвитку лідерських навичок.

Культурні проєкти допомагають зберігати зв’язок

Відділ культури Лисичанської МВА також розширює інструменти підтримки мешканців громади.

Зокрема, було запроваджено систему електронної реєстрації, завдяки якій лисичани можуть отримувати інформацію про культурні та мистецькі події у містах свого нинішнього проживання. Наразі до системи вже долучилися понад 650 осіб.

Мешканці громади отримують повідомлення про вистави, концерти, лекції та інші культурні заходи, а також мають доступ до пільгових умов відвідування окремих подій. У громаді наголошують, що цей механізм допомагає людям не втрачати соціальні зв’язки та швидше інтегруватися у нові міста.

Спорт став елементом стійкості громади

Важливим напрямом залишається і спортивна сфера. Лисичанська громада продовжує підтримувати діяльність спортивних секцій та клубів, навіть після релокації.

Зокрема, триває співпраця з Луганською обласною Федерацією Айкідо та клубом «Марубасі» у Києві. Також підписано меморандум із Лисичанським клубом боксу «Колізей», який нині працює у Жовтих Водах.

У громаді зазначають, що вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл не припинили тренування після евакуації, а продовжили виступати на змаганнях та здобувати нові результати.

Для багатьох дітей і підлітків спорт став не лише способом підтримувати фізичну форму, а й важливим елементом психологічної стабільності та соціальної адаптації.

У громаді готують ветеранські програми

Окрему увагу Лисичанська громада приділяє підтримці ветеранів та Захисників України.

Адміністрація вже працює над створенням програм соціальної адаптації та спільних ініціатив за участі молоді й ветеранів. Також опрацьовується міжнародний досвід реінтеграції військових після повернення до цивільного життя.

У громаді наголошують, що ветерани розглядаються не як окрема соціальна група, а як важлива частина майбутнього розвитку громади. Саме тому підтримка Захисників та їхнє повернення до активного суспільного життя визначені одним із пріоритетів роботи.

Сьогодні Лисичанська громада фактично функціонує як розподілена мережа людей, об’єднаних спільним досвідом, взаємною підтримкою та прагненням зберегти власну ідентичність.

Попри вимушене переселення мешканців у різні регіони країни, громада продовжує формувати спільний простір через конкретні проєкти, освітні ініціативи, культуру, спорт та взаємодію між людьми.

