€90 млрд: Євросоюз готується до виплати першого траншу Україні

У понеділок, 18 травня, Європейський Союз планує остаточно затвердити умови кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро. Це рішення дозволить Києву отримати перший транш на суму понад 9 млрд євро вже у червні 2026 року. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

Одним із ключових аспектів угоди є умови повернення коштів. Брюссель та Київ узгодили, що борг буде погашатися за рахунок репарацій від рф.

📢 «Якщо москва відмовиться виплачувати репарації після завершення війни, лідери європейських країн застерегли за собою право використовувати для погашення кредиту заморожені російські активи», — йдеться у матеріалі.

На що витратять перші гроші?

Перший транш у червні буде розділений на два стратегічні напрямки:

Оборона (€5,9 млрд): Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, причому пріоритет надаватиметься дронам українського виробництва. Бюджетна стабільність (€3,2 млрд): Ці фінанси підуть на покриття соціальних витрат, зокрема на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям.

Загальна сума допомоги Україні від інституцій ЄС та країн-членів вже досягла 200,6 млрд євро. Представник Єврокомісії наголосив, що на сьогодні Євросоюз є «найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України».

Виклики 2027 року

Попри поточний прогрес, аналітики Politico вказують на можливі труднощі у майбутньому. Україні знадобляться значні ресурси і у 2027 році, проте залучення додаткових коштів може стати проблематичним через небажання окремих країн-членів ЄС брати на себе нові спільні боргові зобов’язання.

Нагадаємо, що разом із кредитом на 90 млрд євро Європейський Союз також схвалив 20-й пакет санкцій проти російської федерації, посилюючи економічний тиск на агресора.