ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

€90 млрд: Євросоюз готується до виплати першого траншу Україні

Денис Молотов
€90 млрд: Євросоюз готується до виплати першого траншу Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 15.05.2026

У понеділок, 18 травня, Європейський Союз планує остаточно затвердити умови кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро. Це рішення дозволить Києву отримати перший транш на суму понад 9 млрд євро вже у червні 2026 року. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

Одним із ключових аспектів угоди є умови повернення коштів. Брюссель та Київ узгодили, що борг буде погашатися за рахунок репарацій від рф.

📢 «Якщо москва відмовиться виплачувати репарації після завершення війни, лідери європейських країн застерегли за собою право використовувати для погашення кредиту заморожені російські активи», — йдеться у матеріалі.

На що витратять перші гроші?

Перший транш у червні буде розділений на два стратегічні напрямки:

  1. Оборона (€5,9 млрд): Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, причому пріоритет надаватиметься дронам українського виробництва.
  2. Бюджетна стабільність (€3,2 млрд): Ці фінанси підуть на покриття соціальних витрат, зокрема на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям.

Загальна сума допомоги Україні від інституцій ЄС та країн-членів вже досягла 200,6 млрд євро. Представник Єврокомісії наголосив, що на сьогодні Євросоюз є «найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України».

Виклики 2027 року

Попри поточний прогрес, аналітики Politico вказують на можливі труднощі у майбутньому. Україні знадобляться значні ресурси і у 2027 році, проте залучення додаткових коштів може стати проблематичним через небажання окремих країн-членів ЄС брати на себе нові спільні боргові зобов’язання.

Нагадаємо, що разом із кредитом на 90 млрд євро Європейський Союз також схвалив 20-й пакет санкцій проти російської федерації, посилюючи економічний тиск на агресора.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 245 боїв за добу 8 травня – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Представників ТЦК порізали ножем на Одещині

ВАЖЛИВО

Допомога Лисичанської громади: нові виплати для дітей та військових

ЛУГАНЩИНА

Бен Годжес: ініціатива у війні переходить до України, і росія це вже відчуває

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

США завершили евакуацію збагаченого урану з Венесуели

ПОДІЇ

росія не дотримується тиші на фронті – Генштаб повідомив про 180 боїв за добу і показав карти

ВІЙНА

Запорізька область: 785 ударів за добу та людські жертви

ВІЙНА

На Миколаївщині військовий розстріляв товаришів по службі

КРИМІНАЛ

Новий Цивільний кодекс №15150: топ-12 небезпек для українців

ТОЧКА ЗОРУ

Ворог запустив понад 6,3 тис. дронів та здійснив майже 190 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

З Трампом до Китаю вирушить Ілон Маск та голови технологічних гігантів

ПОЛІТИКА

Ядерний шантаж путіна покликаний приховати нездатність росії захистити москву – ISW

ПОДІЇ

Зафіксовано 170 боїв, ворог випустив понад 5,5 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Атака на Івано-Франківськ: уламки пошкодили житловий будинок

ВАЖЛИВО

росіяни здійснили 210 атак впродовж доби 12 травня – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип