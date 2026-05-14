Київ оголосив 15 травня Днем жалоби: кількість загиблих зросла

У Києві 15 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 14 травня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в четвер, 14 травня у Telegram.

📢 «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності», — написав він.

Мер додав, що 15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Оновлення щодо жертв

Розбір завалів у пошкодженому багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Кількість загиблих продовжує зростати.

Станом на вечір 14 травня кількість загиблих сягнула 12 осіб, серед них двоє дітей.

Рятувальники деблокували тіла ще кількох загиблих з-під завалів. Зокрема, до 9, а потім до 11 і 12 осіб зросла кількість жертв саме за адресою влучання в Дарницькому районі.

Загалом через обстріл постраждало 45 людей, з них двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати. Інформація уточнюється.

Робота рятувальників

Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі продовжуються.

За даними ДСНС, на місці залучено 170 рятувальників та 51 одиницю техніки, зокрема інженерної. Працюють три кінологічні розрахунки. Психологічну допомогу отримали 333 особи.

Кінологи обстежили 2 800 кв. м території. Вивезено 1 040 куб. м уламків будівельних конструкцій.

Нагадаємо

У ніч на 14 травня російські війська запустили по Україні 56 ракет і 675 ударних дронів. Підрозділи ППО перехопили більшість цілей. Головним напрямком ударів став Київ.

Інформація базується на офіційних повідомленнях Віталія Кличка, ДСНС та інших органів влади станом на 14–15 травня. Дані щодо загиблих і постраждалих продовжують уточнюватися.