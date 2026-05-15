Атака на Київ: кількість жертв зросла до 24, пошукову операцію завершено

Фото: наслідки російського удару по Києву / ДСНС України / 15.05.2026

Пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого під’їзду в Дарницькому районі Києва офіційно завершена. Російська ракета, що влучила у житловий будинок у ніч на 14 травня, забрала життя десятків людей. Про остаточні наслідки терористичної атаки повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та рятувальники ДСНС України.

Після розбору завалів кількість підтверджених жертв значно зросла порівняно з попередніми звітами.

📢 «Нині підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 – діти. 48 травмованих», — повідомив очільник МВС.

Раніше повідомлялося про вісім загиблих та 20 зниклих безвісти, проте під час розчищення завалів надію на порятунок змінила гірка реальність: людей знаходили під товщею бетонних плит без ознак життя.

Хід рятувальної операції

Робота на місці влучання тривала безперервно понад 28 годин. Рятувальники ДСНС працювали у надважких умовах, розбираючи вручну та за допомогою спецтехніки понад 3000 кубічних метрів зруйнованих конструкцій будинку.

Зранку 15 травня підрозділи ДСНС перейшли від пошукової стадії до аварійно-відновлювальних робіт, щоб убезпечити вцілілі частини будівлі.

Масований обстріл у ніч на четвер став одним із наймасштабніших за останній час. Ворог випустив по Україні:

  • 56 ракет різних типів (балістичні та крилаті);
  • 675 ударних дронів.

Попри героїчну роботу сил ППО, які перехопили більшість цілей, основний удар припав саме на цивільну інфраструктуру Києва. У місті було зафіксовано пошкодження на 20 локаціях.

День жалоби у столиці

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби. Прапори на державних установах приспущені, розважальні заходи скасовані. Місто схиляє голову в пам’ять про 24 мешканців Дарницького району, чиї життя обірвала російська ракета. Під завалами залишилися цілі сім’ї, чиї мрії та майбутнє були знищені в одну мить.

Ми поділяємо глибокий біль із родинами загиблих. Ця трагедія — чергове нагадування про ціну, яку платить Україна за свою свободу, та про терористичну суть дій агресора.

