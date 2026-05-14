Оптимізація штату Луганської ОВА: економія 9,2 млн грн до кінця року

У Києві керівник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко взяв участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Комісія розслідує можливі факти порушення законодавства щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Інформацію про перебіг засідання повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 14 травня.

Реформування Луганської ОВА стало першим питанням порядку денного.

📢 «Спочатку потрібно прибрати функції, а вже потім скорочувати людей», — пояснив Олексій Харченко підхід до оптимізації функціоналу та штатної чисельності працівників облдержадміністрації.

Наразі штат Луганської ОВА становить 743 одиниці , з них фактично зайняті 341 посада .

Керівник області наголосив, що скорочення граничної чисельності працівників облдержадміністрації внаслідок зміни її структури не передбачено.

Водночас після реорганізації кількість керівних посад (категорія «Б») зменшиться з 224 до 170 одиниць. Кількість посад фахівців (категорія «В») зросте з 466 до 522 одиниць. Залишиться також 51 посада недержавної служби.

Оптимізація штату Луганської облдержадміністрації дозволить економити щомісяця 1,3 млн грн, а до кінця року — 9,2 млн грн.

👉 Мета реформи — укрупнення та оновлення функцій структурних підрозділів ОДА з урахуванням обсягу виконуваних завдань і повноважень, зумовлених безпековою ситуацією, тимчасовою окупацією території області та ресурсним наявним забезпеченням.

🔹 Олексій Харченко зазначив:

📢 «Завжди готовий відповідати на «гострі» запитання, якщо вони аргументовані, та категорично – за притягнення до відповідальності усіх задіяних у корупційних оборудках».

🔹 Питання внутрішнього контролю

Під час засідання обговорили систему внутрішнього контролю в Луганській ОВА. За словами керівника області, протягом чотирьох років провели 23 аудити. Матеріали шести з них передали до правоохоронних органів.

🔹 Інші питання засідання ТСК

На засіданні також розглянули ефективність використання бюджетних коштів під час реконструкції та ремонту МТП «Дружба» у селі Войнівка Кіровоградської області. Обговорювали доцільність придбання майнового комплексу «Лісова дача» у селі Верхні Ремети Закарпатської області.

За підсумками члени Тимчасової слідчої комісії проголосували за припинення процедури закупівлі геокуполів для «Лісової дачі». Після цього оголосили перерву в роботі.

Наступне засідання комісії планують провести спільно з антикорупційним та правоохоронним комітетами Верховної Ради України.

ℹ️ Довідка

Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України створена з метою здійснення парламентського контролю за використанням бюджетних коштів; перевірки ефективності реалізації державних програм підтримки ВПО; аналізу використання коштів державного бюджету та міжнародної допомоги.

Інформація підготовлена на основі виступу Олексія Харченка на засіданні ТСК ВРУ. Дані актуальні на момент проведення засідання.