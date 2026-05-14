ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Оптимізація штату Луганської ОВА: економія 9,2 млн грн до кінця року

Денис Молотов
Оптимізація штату Луганської ОВА: економія 9,2 млн грн до кінця року
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 14.05.2026

У Києві керівник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко взяв участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Комісія розслідує можливі факти порушення законодавства щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Інформацію про перебіг засідання повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 14 травня.

Реформування Луганської ОВА стало першим питанням порядку денного.

📢 «Спочатку потрібно прибрати функції, а вже потім скорочувати людей», — пояснив Олексій Харченко підхід до оптимізації функціоналу та штатної чисельності працівників облдержадміністрації.

  • Наразі штат Луганської ОВА становить 743 одиниці, з них фактично зайняті 341 посада.
  • Штатна чисельність апарату — 118 одиниць, фактично працюють 54 одиниці.
  • У 22 структурних підрозділах ОДА гранична чисельність працівників становить 625 посад, працюють 287 людей.

Керівник області наголосив, що скорочення граничної чисельності працівників облдержадміністрації внаслідок зміни її структури не передбачено.

Водночас після реорганізації кількість керівних посад (категорія «Б») зменшиться з 224 до 170 одиниць. Кількість посад фахівців (категорія «В») зросте з 466 до 522 одиниць. Залишиться також 51 посада недержавної служби.

Оптимізація штату Луганської облдержадміністрації дозволить економити щомісяця 1,3 млн грн, а до кінця року — 9,2 млн грн.

👉 Мета реформи — укрупнення та оновлення функцій структурних підрозділів ОДА з урахуванням обсягу виконуваних завдань і повноважень, зумовлених безпековою ситуацією, тимчасовою окупацією території області та ресурсним наявним забезпеченням.

🔹 Олексій Харченко зазначив:

📢 «Завжди готовий відповідати на «гострі» запитання, якщо вони аргументовані, та категорично – за притягнення до відповідальності усіх задіяних у корупційних оборудках».

🔹 Питання внутрішнього контролю

Під час засідання обговорили систему внутрішнього контролю в Луганській ОВА. За словами керівника області, протягом чотирьох років провели 23 аудити. Матеріали шести з них передали до правоохоронних органів.

🔹 Інші питання засідання ТСК

На засіданні також розглянули ефективність використання бюджетних коштів під час реконструкції та ремонту МТП «Дружба» у селі Войнівка Кіровоградської області. Обговорювали доцільність придбання майнового комплексу «Лісова дача» у селі Верхні Ремети Закарпатської області.

За підсумками члени Тимчасової слідчої комісії проголосували за припинення процедури закупівлі геокуполів для «Лісової дачі». Після цього оголосили перерву в роботі.

Наступне засідання комісії планують провести спільно з антикорупційним та правоохоронним комітетами Верховної Ради України.

ℹ️ Довідка

Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України створена з метою здійснення парламентського контролю за використанням бюджетних коштів; перевірки ефективності реалізації державних програм підтримки ВПО; аналізу використання коштів державного бюджету та міжнародної допомоги.

Інформація підготовлена на основі виступу Олексія Харченка на засіданні ТСК ВРУ. Дані актуальні на момент проведення засідання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Військовий збір спрямують виключно на грошове забезпечення ЗСУ

ВЛАДА

Європа готує удар по «тіньовому флоту» росії

ВАЖЛИВО

НЛО: Пентагон оприлюднив перші архіви документів

ВАЖЛИВО

Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

ВЛАДА

Танкер з іранським газом прорвав блокаду США

ПОДІЇ

На фронті відбулося 245 боїв за добу 8 травня – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Атака на Рівненщину: троє загиблих та влучання у житловий будинок

ВАЖЛИВО

Лисичанська громада вшанувала пам’ять жертв Другої світової війни

ЛУГАНЩИНА

Сіверськодонецька громада продовжує соціальну підтримку: нові виплати

ЛУГАНЩИНА

Переговорник від ЄС: в МЗС України відреагували на кандидатуру Шредера

ВЛАДА

У Одесі затримали майора ЗСУ за вимагання хабаря

КРИМІНАЛ

На Чернігівщині дрони рф вбили батька та сина на підприємстві

ВІЙНА

Фейк: В Івано-Франківську «мігранти з Індії перуть речі просто в  річці»

СТОПФЕЙК

«Пліч-о-пліч»: Айдарська громада будує мережу партнерств без бюджетних витрат

ЛУГАНЩИНА

Єрмак був атакован яйцями біля будівлі суду

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип