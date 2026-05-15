Рубіжанська громада виділила понад 800 тисяч гривень на допомогу військовим

Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує реалізацію комплексної програми підтримки військовослужбовців та їхніх сімей – «Громада — Захисникам і Захисницям». Ухвалено чергове рішення про виділення одноразової грошової допомоги на загальну суму 810 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📝 Розподіл виплат за категоріями

Кошти отримають мешканці громади, які належать до різних категорій учасників бойових дій та їхніх родичів:

Безпосередні учасники оборони: 15 захисників отримають загалом 450 тисяч гривень (по 30 тис. грн на кожного).

8 військовослужбовців отримають сумарно 160 тисяч гривень.

Новобранці (мобілізація/контракт): 2 мешканці, що долучилися до ЗСУ цьогоріч, отримають по 50 тисяч гривень кожен.

Особи з інвалідністю: 50 тисяч гривень спрямовано одному мешканцю громади, який отримав інвалідність внаслідок війни.

Поранені захисники: 4 бійці, які дістали поранення у 2026 році, отримають загалом 40 тисяч гривень.

Родини зниклих безвісти: 10 тисяч гривень виділено члену сім'ї захисника, доля якого наразі невідома (зник безвісти).

📊 Реалізація програми у 2026 році

Від початку поточного року програма «Громада — Захисникам і Захисницям» демонструє стабільні показники підтримки. Станом на середину травня допомогу вже одержали 196 людей (бійців та членів їхніх родин). Загальна сума виплат з місцевого бюджету склала 5 мільйонів 260 тисяч гривень.

Як отримати допомогу?

Мешканці Рубіжанської громади, які мають право на виплати, можуть отримати детальну консультацію щодо оформлення документів за телефонами «гарячої лінії»:

📞 050-767-19-69 ;

📞 093-570-60-10 ;

📞 050-166-52-22.

👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська міська територіальна громада продовжує надавати фінансову підтримку своїм мешканцям у межах програми «Громада – підтримка для кожного».