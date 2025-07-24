Четвер, 24 Липня, 2025
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У Раді зареєструють законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП

Денис Молотов
Денис Молотов
У Раді зареєструють законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП

У Верховній Раді триває активний процес підготовки нового законопроєкту, який має на меті відновити незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Йдеться про ініціативу, яка скасує скандальні норми закону № 12414, ухваленого парламентом 22 липня. Про початок реєстрації відповідного документа повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин у четвер, 24 липня.

За словами Юрчишина, нову законодавчу ініціативу підтримали вже 48 народних депутатів з різних політичних фракцій. Він наголосив, що за наявності політичної волі цей проєкт можна розглянути в сесійній залі буквально найближчим часом. Його ухвалення могло б стати сигналом готовності українського парламенту виправити попередню помилку.

Закон № 12414, який було прийнято раніше цього тижня, викликав серйозну критику як в Україні, так і з боку міжнародних партнерів. Прийнята норма фактично звела нанівець інституційну незалежність НАБУ та САП, зробивши їх залежними від рішень генерального прокурора. Саме через це в день голосування під Верховною Радою та в інших містах України відбулися масові акції протесту, де громадяни вимагали ветувати суперечливий закон. Проти цього рішення виступила також Європейська комісія.

Проте попри хвилю обурення в суспільстві, закон було оперативно підписано — спочатку головою парламенту Русланом Стефанчуком, а згодом і президентом Володимиром Зеленським. Це лише підсилило хвилю критики.

Під тиском громадськості та міжнародних партнерів глава держави пообіцяв ініціювати новий законопроєкт, який гарантує реальну незалежність антикорупційних органів. Цю ініціативу, як очікується, внесуть у парламент уже найближчими днями. Про це також заявив народний депутат Олексій Гончаренко, зазначивши, що, попри офіційну “перерву” у роботі Верховної Ради до кінця серпня, наступного тижня може бути оголошено позачергове засідання. На ньому планують терміново розглянути новий антикорупційний законопроєкт, внесений Зеленським.

Наразі в парламенті готуються до розгляду ініціативи, яка має вирішальне значення для збереження прозорої антикорупційної інфраструктури та подальшої євроінтеграції України.

 

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