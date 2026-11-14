ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Болгарія обмежує військову та фінансову допомогу Україні: що заявив Радев

Софія відмовляється від нових постачань зброї зі складів армії та додаткового фінансування окремих європейських програм. Водночас болгарська влада заявляє про збереження гуманітарної підтримки й готовність ремонтувати українську військову техніку.

Денис Молотов
Денис Молотов
Болгарія обмежує військову та фінансову допомогу Україні: що заявив Радев
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев підтвердив обмежені можливості країни щодо нового фінансування України, пославшись на надмірний бюджетний дефіцит. Водночас він наголосив, що Софія не блокуватиме допомогу, яку вирішать надати інші держави ЄС. Про це йдеться в офіційному повідомленні болгарського уряду від 13 листопада.

Заява пролунала перед неформальною зустріччю Європейської ради в Дубліні. Відповідаючи на запитання про новий європейський кредит для України, Радев пояснив позицію Болгарії необхідністю дотримуватися фінансової дисципліни.

📢 «У цій ситуації ми нікого не блокуємо», — заявив він.

Раніше, 10 листопада, після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Варні Радев повідомив, що Болгарія не долучиться до надання додаткових 70 млрд євро Україні. Водночас він назвав напрями підтримки, які зберігаються: експорт електроенергії, відновлення енергетичної та залізничної інфраструктури, допомога українським родинам. Про це повідомило Болгарське національне радіо.

Про відмову Софії брати участь у новій програмі фінансування на 70 млрд євро ще 20 жовтня писала «Європейська правда», посилаючись на заяву Радева. Отже, ця позиція не була вперше оголошена в листопаді.

Яку допомогу зупинили, а яку готові продовжувати

Про припинення передачі Україні озброєння зі складів болгарської армії Радев заявив ще 10 червня. Відповідне повідомлення оприлюднене на офіційному сайті Ради міністрів Болгарії. Прем’єр обґрунтував це пріоритетом оборонних потреб власної країни та необхідністю дипломатичного врегулювання війни.

У липні він уточнив, що Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги та, за його словами, вичерпала можливості подальшого постачання зброї й боєприпасів зі своїх запасів. Однак Радев заявив про готовність приймати українську військову техніку для ремонту та відновлення, повідомляло “Суспільне”.

Ще одне рішення стосувалося фінансування летального озброєння через Європейський фонд миру. Як писав Укрінформ 21 жовтня, болгарський уряд вирішив не фінансувати нові постачання такої зброї, зберігши внески на нелетальну допомогу. Пріоритет пропонують надавати регіонам України, де проживає етнічне болгарське населення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф посилює удари, щоб підірвати економіку України – CNN

ВАЖЛИВО

Захоплені путіним іноземні компанії допомагають фінансувати воєнну машину рф – Bloomberg

ПОДІЇ

Демократи готують допомогу Україні на суму до $15 млрд

ВАЖЛИВО

Сибіга зустрівся з Рубіо в Парижі: обговорили мирні зусилля та співпрацю зі США

ВЛАДА

Що не варто знімати, публікувати чи пересилати під час війни – пояснення ЦПД

ПОДІЇ

Посланці Трампа тиснутимуть на рф щодо участі Європи в мирних переговорах – Politico

ПОДІЇ

Українські військові знищили на Покровському напрямку 59 окупантів, є поранені – Генштаб

ВІЙНА

У Сумах російський дрон атакував авто енергетиків, є поранені

ВІЙНА

Двох жителів Станиці Луганської засуджено за співпрацю з окупантами

КРИМІНАЛ

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та росії

ВАЖЛИВО

Для ВПО з Луганщини визначили 132 переможців відбору на пільгові житлові кредити

ЛУГАНЩИНА

145 родин Сіверськодонецької громади отримали допомогу на школярів: заяви ще приймають

ЛУГАНЩИНА

Україна розвиває власну систему протидії «Орєшніку» – The Guardian

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Данії: оборонна допомога та зустріч із лідерами п’яти країн

ВАЖЛИВО

Фейк: Українці у Словаччині вийшли на мітинг із вимогою «воювати до останнього»

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип