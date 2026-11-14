Болгарія обмежує військову та фінансову допомогу Україні: що заявив Радев

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев підтвердив обмежені можливості країни щодо нового фінансування України, пославшись на надмірний бюджетний дефіцит. Водночас він наголосив, що Софія не блокуватиме допомогу, яку вирішать надати інші держави ЄС. Про це йдеться в офіційному повідомленні болгарського уряду від 13 листопада.

Заява пролунала перед неформальною зустріччю Європейської ради в Дубліні. Відповідаючи на запитання про новий європейський кредит для України, Радев пояснив позицію Болгарії необхідністю дотримуватися фінансової дисципліни.

📢 «У цій ситуації ми нікого не блокуємо», — заявив він.

Раніше, 10 листопада, після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Варні Радев повідомив, що Болгарія не долучиться до надання додаткових 70 млрд євро Україні. Водночас він назвав напрями підтримки, які зберігаються: експорт електроенергії, відновлення енергетичної та залізничної інфраструктури, допомога українським родинам. Про це повідомило Болгарське національне радіо.

Про відмову Софії брати участь у новій програмі фінансування на 70 млрд євро ще 20 жовтня писала «Європейська правда», посилаючись на заяву Радева. Отже, ця позиція не була вперше оголошена в листопаді.

Яку допомогу зупинили, а яку готові продовжувати

Про припинення передачі Україні озброєння зі складів болгарської армії Радев заявив ще 10 червня. Відповідне повідомлення оприлюднене на офіційному сайті Ради міністрів Болгарії. Прем’єр обґрунтував це пріоритетом оборонних потреб власної країни та необхідністю дипломатичного врегулювання війни.

У липні він уточнив, що Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги та, за його словами, вичерпала можливості подальшого постачання зброї й боєприпасів зі своїх запасів. Однак Радев заявив про готовність приймати українську військову техніку для ремонту та відновлення, повідомляло “Суспільне”.

Ще одне рішення стосувалося фінансування летального озброєння через Європейський фонд миру. Як писав Укрінформ 21 жовтня, болгарський уряд вирішив не фінансувати нові постачання такої зброї, зберігши внески на нелетальну допомогу. Пріоритет пропонують надавати регіонам України, де проживає етнічне болгарське населення.