Суд призначив 12 років позбавлення волі 50-річному військовослужбовцю одного з районних ТЦК та СП Одеської області за роботу в незаконному правоохоронному органі, створеному російськими окупантами. Про це 17 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

Окрім ув’язнення, вирок передбачає конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади протягом 14 років. Чоловіка також позбавили спеціального звання «прапорщик внутрішньої служби».

⚖️Його визнали винним за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Публічне обвинувачення підтримувала Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Від роботи в окупаційній колонії до служби на Одещині

За даними прокуратури, у липні 2022 року, коли частина Херсонщини перебувала під російською окупацією, чоловік добровільно погодився працювати на окупаційну адміністрацію.

Він обійняв посаду молодшого інспектора першої категорії в незаконному правоохоронному органі, який загарбники створили на базі Дар’ївської виправної колонії №10 у Херсонському районі. Прокурори довели, що на цій посаді він виконував службові обов’язки та забезпечував роботу підконтрольної окупантам установи.

Після деокупації правобережної частини області чоловік залишився на підконтрольній Україні території. У лютому 2023 року він мобілізувався до Збройних сил України та згодом дістав поранення.

З березня 2024 року проходив службу в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області.

👉 Також нагадаємо, що у Чернівцях учасника бойових дій, який мав чинну відстрочку від мобілізації як багатодітний батько, силоміць посадили в мікроавтобус і доправили до ТЦК. Батька трьох дітей перевозили між установами на Буковині та Вінниччині, а його відстрочку двічі за добу скасовували вручну. Після втручання Офісу омбудсмана чоловіка звільнили.