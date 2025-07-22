Середа, 23 Липня, 2025
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Закон щодо НАБУ та САП вже підписано головою Верховної Ради

Денис Молотов
Денис Молотов
Закон щодо НАБУ та САП вже підписано головою Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав скандальний законопроєкт №12414, який, за оцінками фахівців, фактично руйнує незалежність антикорупційної інфраструктури в Україні. Документ вже передано на підпис шостому президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчить офіційна інформація в картці законопроєкту на сайті парламенту. Підписання відбулось у рекордні строки — про небачену швидкість процедури повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

📢 «Такої швидкості не було всі шість років», — зазначив парламентар у своєму Telegram-каналі.

⚖️ Що передбачає закон №12414

Документ, ухвалений 263 голосами у другому читанні 22 липня, вносить зміни до порядку функціонування НАБУ та САП, які обмежують їхню автономію від інших правоохоронних органів, зокрема СБУ та Прокуратури.

У практичному вимірі це означає, що антикорупційні розслідування можуть опинитися під політичним впливом, а незалежна робота слідчих і прокурорів — заблокована чи скомпрометована.

🚨 НАБУ і САП: «Це знищення системи, створеної після Євромайдану»

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко вже публічно звернулись до президента із закликом накласти вето на документ. Вони переконані, що законопроєкт становить пряму загрозу існуванню незалежних антикорупційних інституцій, створених у відповідь на вимоги суспільства після Революції Гідності.

📢 «Це — кінець незалежної роботи НАБУ і САП», — заявив Клименко на брифінгу в Києві.

Ризик для євроінтеграції

Антикорупційна система — одна з ключових вимог Європейського Союзу для просування України на шляху членства. Ухвалення закону №12414 може підірвати довіру міжнародних партнерів та поставити під загрозу підтримку з боку ЄС, США та міжнародних фінансових інституцій.

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