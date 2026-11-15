Міністр закордонних справ росії сергій лавров розкритикував прагнення європейських країн долучитися до переговорів про завершення війни проти України. Відповідні заяви він зробив в інтерв’ю російській пропагандистській інформаційній службі «Вести», оприлюдненому 15 листопада.

Зокрема, російський міністр назвав безперспективною позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо необхідності спочатку досягти перемир’я, а вже після цього обговорювати майбутню систему безпеки Європи.

Також він розкритикував очільницю європейської дипломатії Каю Каллас. За його трактуванням, вона виступає проти врегулювання, яке враховуватиме інтереси росії. Цю позицію лавров навів у власному переказі.

Бажання європейських держав брати участь у переговорах він пояснив тим, що вони нібито розуміють, що «поїзд відходить», і намагаються «заскочити на підніжку останнього вагона». Водночас міністр заявив, що європейські лідери начебто не розуміють своєї можливої ролі в переговорному процесі.

Європа погодила спільну переговорну команду

Лідери ЄС 13 листопада домовилися, що Європу на переговорах про мир в Україні представлятимуть інституції Євросоюзу та країни групи E5 з Коаліції охочих. Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив після зустрічі в Дубліні.

До п’ятірки належать Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Кошта наголосив, що європейська команда діятиме узгоджено. Він також підкреслив: лише Україна має право вирішувати питання, які стосуються її території та суверенітету. Гарантії безпеки, за його словами, необхідно опрацьовувати в межах Коаліції охочих у тісній координації з НАТО.

Раніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що москва не висуватиме умов щодо персонального складу європейської переговорної групи.

👉 Нагадаємо, що американські представники вперше запитали, чи погодиться Україна вивести війська з Донбасу за умови вступу до НАТО. Про це шостий президент України В.О. Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 13 листопада

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.