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Німеччина виділяє ще 200 млн євро на зимову підтримку України

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина виділяє ще 200 млн євро на зимову підтримку України 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 13.11.2026

Німеччина оголосила про додаткові 200 млн євро на допомогу Україні взимку. Фінансування забезпечать Міністерство закордонних справ та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку. Про це йдеться у спільній заяві відомств, оприлюдненій 13 листопада.

Німеччина виділяє ще 200 млн євро на зимову підтримку України
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 13.11.2026

Надання коштів погодив бюджетний комітет Бундестагу. Рішення ухвалили на тлі посилення російських атак на українські міста та інфраструктуру, через які населення стикається з перебоями електро- й водопостачання.

Фінансування з кризового бюджету Міністерства економічного співробітництва та розвитку використають для забезпечення електроенергією, теплом і водою. Допомога також охопить школи, дитячі садки, сільське господарство та цивільний захист.

МЗС Німеччини зосередиться на гуманітарній підтримці жителів прифронтових територій, внутрішньо переміщених осіб та біженців у сусідніх з Україною державах, зокрема Молдові.

Окремий напрям – підготовка українських міст до зими. Пріоритетами стануть водопостачання, санітарія та медична допомога.

Берлін посилює підтримку на тлі ударів по інфраструктурі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що цілеспрямовані удари росії по цивільній інфраструктурі свідчать про її розрахунок використати зимові холоди проти українців замість переходу до серйозних переговорів.

На його думку, цей розрахунок не спрацює, оскільки путін недооцінює стійкість України та її партнерів. Міністр наголосив, що додаткова допомога має підтримати родини, забезпечити доступ до тепла й питної води та зберегти медичне обслуговування.

📢 «Наше послання ясне: ми підтримуємо Україну і зміцнюватимемо її – стільки, скільки потрібно», – заявив Вадефуль.

За даними Бундестагу, оприлюдненими 6 листопада, від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала понад 43,3 млрд євро цивільної підтримки. Також близько 57,6 млрд євро військової допомоги Німеччина надала або передбачила на наступні роки.

👉 Також нагадаємо, що Україна та Німеччина досягли домовленостей на загальну суму 8,5 млрд євро, підписавши 15 угод. Вони охоплюють протидію російським дронам, посилення протиповітряної оборони, виробництво озброєння та підтримку енергетики.

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