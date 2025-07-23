Четвер, 24 Липня, 2025
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Після скандалу з НАБУ: Зеленський готує новий закон

Денис Молотов
Денис Молотов
Після скандалу з НАБУ: Зеленський готує новий закон

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового законопроєкту, який він має намір подати до Верховної Ради. Він повинен гарантувати незалежність антикорупційних інституцій і посилити спроможність системи правопорядку. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні ввечері 23 липня.

📌 Нагадаємо
Заява пролунала на тлі громадського обурення через ухвалення законопроєкту №12414, який, за оцінкою експертів і Єврокомісії, послаблює незалежність НАБУ і САП, фактично підпорядковуючи їх Генпрокуратурі. Закон був підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком і самим президентом у день його ухвалення — 22 липня, що спричинило протести в Києві та низці міст.

📢 Що сказав Зеленський

«Усі почули те, що кажуть люди цими днями – у соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано», – зазначив Зеленський.

За його словами, майбутній президентський законопроєкт стане відповіддю на ці запити суспільства і забезпечить баланс між посиленням правопорядку та дотриманням стандартів незалежності антикорупційних структур.

«Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю. Який забезпечить силу системі правопорядку, і НЕ буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій – будуть, і дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора – конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», – наголосив Зеленський.

📌 Про що ще йшлося на нараді

Зеленський розповів про велику міжвідомчу нараду з керівниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та Генпрокурором. На зустрічі, за його словами, обговорювалися конкретні кроки для посилення ефективності та довіри до правоохоронної системи.

«Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні», – зазначив Зеленський.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, наступного тижня парламент може терміново зібратись для розгляду нового президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП.

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