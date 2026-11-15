У Чугуєві після удару російського дрона загорівся гараж підприємства

Безпілотник рф атакував приватне підприємство в Чугуєві Харківської області. Унаслідок влучання загорілася будівля гаража. Про це в неділю, 15 листопада, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Підрозділи ДСНС загасили вогонь. До ліквідації наслідків атаки також залучили офіцера-рятувальника громади. За інформацією служби, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав.

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Дрони рф також атакували Харків і Кропивницький

Того ж ранку російські війська тричі вдарили FPV-дронами по Харкову. За даними обласної прокуратури, влучання зафіксували в Салтівському та Київському районах.

Один із безпілотників поцілив у дорожнє покриття поблизу житлового будинку. Інша атака пошкодила скління двох маршрутних автобусів. Під час повторного удару пошкоджень зазнали пожежно-рятувальний автомобіль та зупинка громадського транспорту.

У Кропивницькому російський дрон влучив у житловий будинок. Постраждали троє людей. За оновленою інформацією, двоє поранених перебувають у тяжкому стані, ще одна людина – у стані середньої тяжкості. Усім надають медичну допомогу.

👉 Також нагадаємо, що Сили оборони України завдали ударів по трьох підприємствах російського військово-промислового комплексу в Татарстані, та у Брянській області.