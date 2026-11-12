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Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у москві: далі заплановані переговори із Зеленським

Американські посланці обговорили у кремлі результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Після візиту на росію вони мають поінформувати шостого українського президента про підсумки розмови.

Денис Молотов
Денис Молотов
Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у москві: далі заплановані переговори із Зеленським
Ілюстративне фото з відкритих джерел / засланці Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, на росії / переговори з диктатором рф.

У четвер, 12 листопада, представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали зустріч із володимиром путіним у москві. Про переговори повідомляє Associated Press.

Головна тема – результати зустрічей делегацій України, США та росії, які відбулися 10-11 листопада в Абу-Дабі, та подальші кроки щодо завершення російсько-української війни.

Американські представники прибули до московського аеропорту «внуково» вранці. Їх зустрів представник путіна та керівник російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв, із яким вони також провели окрему розмову.

Перед поїздкою до кремля Віткофф і Кушнер мали попередні консультації з помічником путіна юрієм ушаковим. Він приїздив до готелю Four Seasons, де перебували американські переговорники. Про це повідомило московське бюро агенції APA.

Після москви посланців Трампа чекають у Дубліні

Наступним пунктом поїздки американських представників має стати Дублін. Увечері 12 листопада запланована їхня зустріч із шостим президентом України В.О. Зеленським, під час якої сторони обговорять результати переговорів із російським керівництвом.

Маршрут москва – Дублін також підтверджує ABC News. Напередодні Кушнер повідомив, що американська сторона узгодила з Україною та європейськими партнерами пропозиції для обговорення з путіним. Водночас він визнав, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності.

Під час дводенних переговорів в Абу-Дабі обговорювали гарантії безпеки України та ширші питання європейської безпеки. Одним із результатів стала домовленість про підготовку масштабного обміну полоненими. Його конкретні параметри на момент повідомлення ще не оприлюднили.

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