росія не погоджується на тимчасову домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення довгострокової мирної угоди. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у коментарі, який оприлюднив TRT Haber.

За словами дипломата, Анкара має напрацювання, які могли б допомогти сторонам знайти спільну основу для переговорів навіть за відсутності готовності однієї з них до перемир’я. Однак повідомляти подробиці цих пропозицій громадськості, на його думку, передчасно.

Фідан зазначив, що Туреччина обговорює свої ідеї з українською та російською сторонами. Серед питань, над якими працюють дипломати, – безпека судноплавства та перевезення зерна Чорним морем.

Донбас, гарантії безпеки та санкції

Ключовою перешкодою для домовленостей глава турецького МЗС назвав російські вимоги щодо Донбасу. За його словами, москва наполягає на передачі їй решти території регіону, тоді як Україна відмовляється поступатися своєю землею.

У разі досягнення мирної домовленості, пояснив Фідан, необхідно буде чітко визначити лінію припинення вогню. Наступними питаннями він назвав гарантії безпеки для України та майбутню систему безпеки в Європі.

Міністр наголосив, що врегулювання війни впливатиме не лише на відносини Києва й москви, а й на взаємини між Європою та росією. Туреччина, за його словами, має власні ґрунтовні напрацювання щодо цих питань.

Окремими складовими переговорів Фідан назвав відновлення України, подальшу долю санкцій проти рф і заморожених російських активів. Усі ці теми, зазначив він, формують зміст угоди, яку зараз обговорюють.

📢 «Досягти домовленості з усіх цих питань таким чином, щоб вона влаштувала всі сторони, досить складно», – сказав міністр.

Попри труднощі, Фідан висловив сподівання на результативність дипломатичних зусиль. Головною метою він назвав остаточне припинення війни.

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся раунд тристоронніх переговорів за участю України, росії та США. Українська делегація також проводила окрему координацію з європейськими партнерами.

Водночас у Єврокомісії 16 листопада заявили, що місце наступної зустрічі ще не визначене. ЄС готовий долучитися до переговорів командою представників європейських держав та інституцій.