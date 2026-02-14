У Києві після інциденту з патрульними помер чоловік

За офіційною версією, у Києві після інциденту з патрульними, які прибули на виклик щодо порушення громадського порядку на дитячому майданчику, помер чоловік. Розпочато розслідування обставин події. Про це 14 лютого повідомила Патрульна поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, 8 лютого близько 01:00 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про осіб, які розпивали алкоголь на дитячому майданчику, поводилися шумно та порушували вимоги комендантської години.

Патрульні, які прибули на місце, виявили групу людей з ознаками агресивної поведінки. Один із чоловіків, за даними поліції, погрожував правоохоронцям і не реагував на їхні вимоги. Для припинення правопорушення до нього застосували фізичну силу та кайданки.

Згодом чоловікові раптово стало зле — він почав втрачати свідомість. Поліціянти зняли кайданки, надали домедичну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри проведені реанімаційні заходи, медики констатували смерть на місці.

Для встановлення обставин події викликали слідчо-оперативну групу та повідомили Державне бюро розслідувань (ДБР). Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

За попереднім висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала хвороба серця. Слідчі дії тривають.

Раніше правоохоронці повідомляли про розслідування смерті чоловіка, який перебував у “розшуку” за порушення правил військового обліку та помер після відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також в Одеській області на території Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП помер чоловік.