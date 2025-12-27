На Одещині в ТЦК помер чоловік

В Одеській області на території Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 25 грудня помер чоловік. Про це 27 грудня повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

За інформацією відомства, чоловіка доставили до Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільною групою оповіщення для «уточнення облікових даних». Під час перебування на території центру він раптово втратив свідомість.

Військовослужбовці ТЦК, які були на місці, одразу розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

В обласному ТЦК зазначили, що за попередніми висновками судово-медичної експертизи причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Також наголошується, що швидке погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду свідчать про раптовий характер патологічного стану.

📢 «За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану», – йдеться у повідомленні ТЦК.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявило про повну співпрацю з правоохоронними органами для встановлення всіх обставин інциденту. Водночас у відомстві закликали не поширювати неперевірену інформацію щодо нібито тілесних ушкоджень або насильницької смерті чоловіка.