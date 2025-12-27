Субота, 27 Грудня, 2025
СУСПІЛЬСТВО

На Одещині в ТЦК помер чоловік

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

В Одеській області на території Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 25 грудня помер чоловік. Про це 27 грудня повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

За інформацією відомства, чоловіка доставили до Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільною групою оповіщення для «уточнення облікових даних». Під час перебування на території центру він раптово втратив свідомість.

Військовослужбовці ТЦК, які були на місці, одразу розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

В обласному ТЦК зазначили, що за попередніми висновками судово-медичної експертизи причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Також наголошується, що швидке погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду свідчать про раптовий характер патологічного стану.

📢 «За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану», – йдеться у повідомленні ТЦК.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявило про повну співпрацю з правоохоронними органами для встановлення всіх обставин інциденту. Водночас у відомстві закликали не поширювати неперевірену інформацію щодо нібито тілесних ушкоджень або насильницької смерті чоловіка.

Фото: скриншот офіційного повідомлення у Facebook Одеського обласного ТЦК та СП.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік порізав собі вени.
  • Побиття військового в Одесі стало предметом кримінального розслідування. Правоохоронці з’ясовують дії співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) щодо захисника Маріуполя.
