Міністерство фінансів США ухвалило рішення продовжити дію винятку із санкційних обмежень на російську нафту. Пільговий період діятиме ще протягом 30 днів. Про це у понеділок, 18 травня 2026 року, офіційно повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Завдяки цьому рішенню російська морська нафта тимчасово залишається доступною для певних категорій покупців на світовому ринку. Очільник фінансового відомства США детально пояснив мотиви цього кроку.

За його словами, рішення ухвалили після офіційних звернень урядів кількох країн, які є найбільш вразливими у питанні енергетичної безпеки. Ці держави попросили надати їм більше часу для альтернативної закупівлі палива. Потреба виникла через значні перебої з постачанням на тлі поточного загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

📢 «Це продовження терміну дії забезпечить додаткову гнучкість, і ми співпрацюватимемо з цими країнами, щоб, за потреби, надавати конкретні ліцензії», – зазначив Скотт Бессент.

Хронологія запровадження санкційних послаблень

Це черговий випадок, коли американська влада дозволяє тимчасове послаблення обмежень щодо енергоресурсів походженням із російської федерації. Мова йде про вуглеводні, що транспортуються виключно морським шляхом.

Історія впровадження цих регуляторних винятків розвивалася за такою схемою:

Перше впровадження винятку. Метою було оперативне зменшення дефіциту на світовому ринку та стримування раптового зростання цін після військових дій США та Ізраїлю проти Ірану. 18 квітня: Попри попередні публічні обіцянки не продовжувати послаблення, США знову скасували санкційні обмеження на термін у 30 днів.

18 травня: Офіційне оголошення про чергове подовження пільгового періоду ще на один місяць.

Стан нафтової галузі російської федерації

Попри регулярне відтермінування окремих обмежень зі сторони США, загальна ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається складною. Тимчасові послаблення санкцій не мають вирішального позитивного впливу на економіку країни-агресора. За офіційними даними розвідувальних служб, через системні технологічні та логістичні проблеми у рф наразі масово закриваються сотні нафтових свердловин.