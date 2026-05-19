ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США знову продовжили дозвіл на продаж нафти з рф

Денис Молотов
США знову продовжили дозвіл на продаж нафти з рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міністерство фінансів США ухвалило рішення продовжити дію винятку із санкційних обмежень на російську нафту. Пільговий період діятиме ще протягом 30 днів. Про це у понеділок, 18 травня 2026 року, офіційно повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Завдяки цьому рішенню російська морська нафта тимчасово залишається доступною для певних категорій покупців на світовому ринку. Очільник фінансового відомства США детально пояснив мотиви цього кроку.

За його словами, рішення ухвалили після офіційних звернень урядів кількох країн, які є найбільш вразливими у питанні енергетичної безпеки. Ці держави попросили надати їм більше часу для альтернативної закупівлі палива. Потреба виникла через значні перебої з постачанням на тлі поточного загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

📢 «Це продовження терміну дії забезпечить додаткову гнучкість, і ми співпрацюватимемо з цими країнами, щоб, за потреби, надавати конкретні ліцензії», – зазначив Скотт Бессент.

Хронологія запровадження санкційних послаблень

Це черговий випадок, коли американська влада дозволяє тимчасове послаблення обмежень щодо енергоресурсів походженням із російської федерації. Мова йде про вуглеводні, що транспортуються виключно морським шляхом.

Історія впровадження цих регуляторних винятків розвивалася за такою схемою:

  • Березень: Перше впровадження винятку. Метою було оперативне зменшення дефіциту на світовому ринку та стримування раптового зростання цін після військових дій США та Ізраїлю проти Ірану.
  • 18 квітня: Попри попередні публічні обіцянки не продовжувати послаблення, США знову скасували санкційні обмеження на термін у 30 днів.
  • 18 травня: Офіційне оголошення про чергове подовження пільгового періоду ще на один місяць.
Стан нафтової галузі російської федерації

Попри регулярне відтермінування окремих обмежень зі сторони США, загальна ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається складною. Тимчасові послаблення санкцій не мають вирішального позитивного впливу на економіку країни-агресора. За офіційними даними розвідувальних служб, через системні технологічні та логістичні проблеми у рф наразі масово закриваються сотні нафтових свердловин.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Одесі затримали майора ЗСУ за вимагання хабаря

КРИМІНАЛ

Удар по Прилуках: рф атакувала центр міста балістичною ракетою

ВІЙНА

Спецтрибунал проти рф: ЄС офіційно підтримав створення суду

ВЛАДА

У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус

ПОДІЇ

Олексій Харченко: Громади Луганщини передбачили 26,4 млн грн на підтримку релокованого бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Зеленський доручив Силам оборони запропонувати можливі формати відповіді на російський удар

ПОДІЇ

У Києві викрили власницю компанії, що працює з окупантами на Луганщині

КРИМІНАЛ

У США новий голова ФРС отримав мінімальну підтримку

ПОЛІТИКА

Окупанти атакували приміський поїзд на Запоріжжі: є постраждалі

ВІЙНА

Ворог здійснив 195 штурмів та запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Напад на поліцію на Хмельниччині: загинув правоохоронець

ВАЖЛИВО

Указ путіна та громадянство рф: Санду про плани кремля щодо Придністров’я

ВАЖЛИВО

У ТЦК вбивають цивільних громадян України — Лубінець

ВАЖЛИВО

Комбінований повітряний удар: ГУР попереджає

ВАЖЛИВО

Групи ТЦК у Києві збільшили на 40%

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип