Єрмак вийшов на волю під заставу із СІЗО

Колишній голова Офісу президента (ОПУ) Андрій Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора (СІЗО). Ексчиновник вийшов на волю після внесення застави. Про це повідомило видання «Українська правда» у понеділок, 18 травня.

Одразу після виходу з установи ексголова ОПУ поспілкувався з пресою. Він дав короткий коментар присутнім на місці події журналістам.

Підозрюваний заявив, що не знає точних імен тих, хто фінансував його вихід на волю. Проте йому відомо, що кошти збирали «багато людей».

Також Андрій Єрмак розповів про умови свого перебування під вартою. Останні кілька днів він перебував у платній камері слідчого ізолятора. За словами колишнього посадовця, цю послугу повністю оплатив його адвокат.

Кількість платежів та сума застави

Деталі процесу внесення коштів оприлюднили представники медіа. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач повідомив нові дані з посиланням на власні джерела. За його інформацією, на відповідні рахунки надійшло понад 154 млн гривень. Оглядач деталізував характер цих фінансових надходжень.

Назбирали на заставу для ексглави ОПУ Андрія Єрмака 7 фізичних і 7 юридичних осіб.

Так, на заставу внесли гроші 7 фізосіб:

Сергій Свириба – 6,5 млн грн,

Роза Тапанова – 8 млн грн,

Сергій Ребров – 30 млн грн,

Володимир Петров – 80 тис. грн,

Ігор Фомін – 5 млн,

Аліна Волошина – 368 тис. грн,

Олександр Крикунов – 500 тис. грн.

Також майже 100 млн гривень внесли 7 юридичних осіб:

ТОВ “Міраліф” – 9,8 млн грн,

Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн,

АО “А.ДВА.КА.Т” – 4 млн грн,

ТОВ “СУ”СЕМ” – 32 млн грн,

ПП “СВ-ГРУП” – 10,2 млн грн,

АО “Де Леге Лата” – 14 млн грн,

ТОВ “Арена Марин” – 4 млн грн

📢 «Близько 200 платежів. Зокрема, є внески по одній копійці», – написав він у Телеграм.

Суть кримінального провадження та рішення суду

Офіційну підозру колишньому очільнику президентської канцелярії оголосили правоохоронні органи 11 травня. Справа стосується легалізації 460 млн гривень під час будівництва елітних котеджів під Києвом. Статус підозрюваних у цьому провадженні отримали ще шість осіб.

Слідство стверджує, що протиправні дії відбувалися протягом 2021-2025 років. За цей період фігуранти справи “відмили” зазначену суму грошей. Кошти спрямували на зведення котеджного містечка Династія у селищі Козин під Києвом.

Частину фінансів одержали через так звану “пральню”, підконтрольну бізнесмену. Згодом цей підприємець мав стати саме власником однієї з резиденцій.

Через кілька днів після оголошення підозри відбулося судове засідання. Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав запобіжний захід. Суддя призначив тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн гривень. Наразі колишній посадовець перебуває на волі, процесуальні дії у справі тривають.