Переваги Державного аграрного реєстру обговорили під час зустрічі з підприємцями Луганщини

Під час чергової зустрічі у форматі «Діалогу з бізнесом» представники влади та підприємці обговорили підтримку агросектору. Головною темою заходу стали цифрові інструменти для залучення допомоги виробникам. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Наразі представники Луганської області активно долучаються до єдиної цифрової системи. Перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов навів актуальні статистичні дані щодо залучення виробників.

📢 «Станом на сьогодні у Державному аграрному реєстрі зареєстровано 62 сільськогосподарські підприємства Луганської області. Саме через зазначений інструмент аграрії отримують доступ до державних програм підтримки, грантів та міжнародної допомоги», – зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов. – «Важливо не лише проаналізувати використання можливостей Державного аграрного реєстру, а й визначити подальші кроки для розширення залучення агровиробників до цієї системи, підвищення їх обізнаності та ефективності використання наявних ресурсів».

ДАР як інструмент державної аграрної політики

До обговорення функціонала платформи долучилися представники профільного відомства. Представник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України повідомив, що Державний аграрний реєстр – це, перш за все, сучасний інструмент державної аграрної політики. Його основною перевагою є більш швидкий доступ виробника сільськогосподарської продукції до державних та міжнародних програм підтримки.

✅ Під час заходу спікер детально розповів про процедуру реєстрації на офіційному сайті ДАР. Окрім цього, учасникам зустрічі продемонстрували повний функціонал для роботи в цій інформаційно-комунікаційній системі. Платформа покликана спростити та прискорити взаємодію між державою та агровиробниками.

Проблеми релокованого агробізнесу

Окрему увагу учасники діалогу приділили специфічним викликам, з якими стикається регіон. Значна частина підприємств Луганщини наразі змушена працювати в умовах релокації.

У свою чергу, Олексій Смирнов звернув увагу представника Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України на проблемні питання. Вони виникли безпосередньо у релокованих аграрних підприємств Луганської області. Посадовець закликав до спільного пошуку шляхів їх вирішення на рівні центральних органів виконавчої влади.

👉 Також нагадаємо, що очільник Луганської області Олексій Харченко долучився до масштабної стратегічної дискусії в межах II Міжнародного форуму згуртованості, що став ключовим майданчиком для обговорення майбутнього Європи та України. Захід, присвячений питанням соціальної єдності та координації міжнародної допомоги, об’єднав послів країн-партнерів, представників Уряду, Парламенту та громад.