Смерть після ТЦК: що відомо про інцидент у Житомирській області

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка, який перебував у «розшуку» за «порушення правил військового обліку», отримав повістку та раптово впав та помер після виходу з приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП.

Згідно з офіційною інформацією, 2 січня під час перевірки документів представниками правоохоронних органів громадянина Олександра Ревуцького «було доставлено» до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП у селищі Пулини як особу, яка перебувала в «розшуку за порушення правил військового обліку». Після оформлення адміністративних матеріалів чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії.

☝️ За результатами ВЛК його було «визнано» придатним до проходження військової служби. Після цього він очікував на співбесіду з представниками однієї з військових частин у Житомирському РТЦК та СП.

У ТЦК зазначили, що 3 січня чоловікові стало зле — у нього відкрилася носова кровотеча. На місце викликали бригаду швидкої допомоги, яка надала першу медичну допомогу. Від госпіталізації громадянин відмовився, і, за словами медиків, нагальної потреби в ній не було.

📢 «Після цього громадянина супроводили назад до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП, де йому було вручено повістку на 5 січня, яку він отримав та підписав. Близько 15:20 чоловік залишив приміщення РТЦК та СП, що підтверджується записами з камер відеоспостереження», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ТЦК, вже за межами території установи Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження. Військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали швидку допомогу та поліцію.

🚑 Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, однак згодом констатували смерть чоловіка.

Керівництво ТЦК та СП призначило службове розслідування для з’ясування всіх передумов та обставин події.

У Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області повідомили, що наразі встановлюються всі обставини інциденту. Правоохоронці вивчають записи камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців.

📢 «Упродовж останнього місяця до поліції не надходило інших повідомлень про травмування та загибель чоловіків призовного віку, як стверджує один із дописувачів у соціальній мережі. Лише 25 листопада до поліції надійшло повідомлення, про те, що поблизу зупинки громадського транспорту в селищі Пулинах було виявлено 55-річного місцевого жителя в стані сильного алкогольного сп’яніння та з травмою голови. Його було доставлено до лікарні в місті Житомирі. Під час опитування чоловік повідомив, що впав сам та тілесних ушкоджень йому ніхто не заподіював», – зазначили в поліції.

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про нібито смерть двох 50-річних чоловіків у Пулинах упродовж місяця, однак правоохоронці ці дані не підтверджують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть чоловіка на території Білгород-Дністровського районного ТЦК в Одеській області. Також в Одесі в приміщенні Київського районного ТЦК та СП чоловік завдав собі порізів.