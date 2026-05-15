Напад на поліцію на Хмельниччині: загинув правоохоронець

Денис Молотов
Фото: Головне управління національної поліції у Хмельницькій області / 15.05.2026

У Хмельницькій області скоєно озброєний напад на працівників поліції. Про це повідомила Нацполіція в п’ятницю, 15 травня. Трагедія сталася під час виконання службових обов’язків патрульними.

Подія зафіксована близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки документів.

📢 «Під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції», – йдеться у повідомленні відомства.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу один поліцейський загинув від отриманих поранень. Ще один правоохоронець дістав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Підозрюваний одразу після скоєного втік з місця злочину.

Хід спеціальної поліцейської операції

Наразі на території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію для затримання зловмисника. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Правоохоронці встановлюють точні обставини та мотиви вчиненого правопорушення.

Схожі напади на представників силових структур

Цей випадок доповнює низку інцидентів, що сталися останнім часом в Україні:

  • 29 квітня: у Рівненській області чоловік обстріляв з автомата працівників ТЦК, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.
  • Запоріжжя: чоловік з сокирою напав на поліцію під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні ДТП.
  • На Миколаївщині: правоохоронці розслідують обставини надзвичайної події у військовій частині. Військовослужбовця затримали за підозрою у вбивстві двох товаришів по службі, яке сталося під час конфлікту.

 

