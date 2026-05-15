21-й пакет санкцій проти рф: подробиці

Україна спільно з європейськими партнерами працює над черговим етапом економічного тиску на агресора. 21-й пакет санкцій зосередиться на фінансовому секторі росії та діяльності її тіньового флоту. Про це повідомив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ у п’ятницю, 15 травня.

За словами посадовця, можливості для посилення санкційного тиску в енергетичному секторі наразі обмежені через ринкову кон’юнктуру. Тому зусилля розробників санкцій зміщуються на банківську сферу та цифрові активи.

📢 «У цій частині вже виконано значний обсяг роботи за участю Національного банку, Служби зовнішньої розвідки та кіберполіції. Ми передали партнерам велику кількість потенційних цілей і аналітичних матеріалів. Йдеться про криптобіржі, стейблкойн-платіжні системи, обмінні сервіси та окремі фінансові установи. Частина цих пропозицій, ймовірно, увійде до 21-го пакету санкцій ЄС», — розповів Владислав Власюк.

Боротьба з тіньовим флотом та крадіжкою зерна

Окремим блоком у новому пакеті виступають заходи проти суден, що допомагають рф обходити нафтове ембарго. Також розглядається розширення списків за рахунок суден, залучених до незаконного вивезення українського зерна з окупованих територій.

Наразі опрацьовується спеціальний механізм правового арешту суден «тіньового флоту». Для цього залучатимуть міжнародні юридичні інструменти та кримінальні провадження.

Позиція Єврокомісії та подальші кроки

Владислав Власюк зазначив, що Європейська комісія позитивно сприйняла більшість українських ініціатив. Це дозволяє перевести обговорення у практичну площину.

📢 «Далі все залежить від узгодження між країнами-членами. Напрям ВПК також присутній у цьому пакеті як базовий елемент», — прокоментував Уповноважений президента.

Нагадаємо, що попередній, 20-й пакет санкцій, Рада ЄС ухвалила 23 квітня 2026 року. Він був спрямований на військово-промисловий комплекс, енергетику та протидію схемам обходу обмежень через криптовалюти. Новий 21-й пакет санкцій має стати логічним продовженням цієї стратегії ізоляції російської економіки.