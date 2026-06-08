Україна отримала 2,8 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility

Україна успішно отримала черговий, сьомий транш масштабного фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 мільярда євро. Про це офіційно повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 8 червня 2026 року.

З урахуванням передбаченого заздалегідь погашення раніше наданого партнерами авансового фінансування, до державного бюджету фактично надійшло чистими 2,6 мільярда євро. При цьому загальний обсяг фінансування, наданого нашій державі за цим ключовим європейським механізмом, сумарно перевищив позначку у 29,4 мільярда євро. За офіційними даними Єврокомісії, Київ успішно вибрав уже майже 77 % від усього обсягу коштів першого кошика, який спрямований на пряму бюджетну підтримку.

Керівництво профільного міністерства зазначає, що отримані фінансові ресурси буде невідкладно спрямовано на фінансування пріоритетних та найбільш захищених видатків державного бюджету. Насамперед йдеться про повне покриття поточних соціальних і гуманітарних потреб, зокрема виплати заробітних плат бюджетникам, пенсій та фінансування програм підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Індикатори Плану України

Надання цього траншу стало можливим завдяки успішному та верифікованому виконанню українською стороною жорстких вимог Брюсселя щодо реформування базових секторів економіки та державного управління.

На поточному етапі Україна повністю виконала 11 обов’язкових індикаторів великого Плану України, які комплексно охоплюють такі напрямки:

Капітальні реформи у сфері спрощення державного управління;

Модернізація чинної макроекономічної політики;

Глибокі структурні зміни в енергетичному секторі;

Подальше розширення процесів цифровізації держпослуг;

Зміцнення верховенства права та очищення судової системи.

Важливою особливістю червневого етапу фінансування стало те, що українські урядовці змогли суттєво випередити затверджений графік, продемонструвавши високу динаміку роботи.

📢 «Крім того, Україна достроково виконала низку важливих умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову фінансову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ», – окремо наголосила Юлія Свириденко, відзначаючи ефективність затвердженої Єврокомісією нової методології стимулювання країн-кандидатів.

За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна сумарно впровадила у життя вже 86 важливих заходів Плану, тоді як ще 65 реформ наразі перебувають на різних етапах своєї практичної реалізації.

Ратифікація рекордної позики на 90 мільярдів євро

Поточне виділення коштів стало практичним втіленням рішень, ухвалених європейськими інституціями наприкінці минулого місяця під час погодження довгострокових безпекових бюджетів.

Нагадаємо про ключові етапи затвердження фінансової допомоги:

Рішення Ради ЄС. 28 травня Рада ЄС на рівні міністрів офіційно ухвалила остаточне рішення про виділення сьомого траншу фінансової підтримки України в межах програми Ukraine Facility у розмірі майже 2,8 мільярда євро;

28 травня Рада ЄС на рівні міністрів офіційно ухвалила остаточне рішення про виділення сьомого траншу фінансової підтримки України в межах програми Ukraine Facility у розмірі майже 2,8 мільярда євро; Голосування у Верховній Раді. Того ж дня, 28 травня, народні депутати України конституційною більшістю голосів ратифікували нову масштабну угоду про позику з Європейським Союзом на загальну суму 90 мільярдів євро, яка розрахована на забезпечення фінансової стабільності країни протягом 2026–2027 років.

Як раніше зазначав шостий президент України В.О. Зеленський, перші великі залучені транші з цієї рекордної 90-мільярдної позики будуть спрямовані урядом насамперед на безперервне матеріальне забезпечення Сил оборони, розвиток вітчизняного високотехнологічного оборонного виробництва (зокрема масштабні закупівлі дронів та систем РЕБ) та утримання стійкості енергетичної системи перед початком майбутнього опалювального сезону.